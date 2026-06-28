Vicente Damián González, Elena Perera y Carmen María Espino representaron al club en el Campeonato de España y firmaron una destacada actuación en Madrid este fin de semana

Tres oros y un bronce para el Tenerife CajaCanarias en el nacional Master / Tenerife CajaCanarias

La sección Master del Tenerife CajaCanarias volvió a demostrar su excelente estado de forma en el Campeonato de España Máster al aire libre, celebrado del 26 al 28 de junio en el Estadio de Vallehermoso (Madrid). La expedición blanquiazul, formada por Vicente Damián González, Elena Perera y Carmen María Espino, regresó de la capital con un balance de tres medallas de oro y una de bronce, confirmando el alto nivel competitivo de los atletas del club también en las categorías Master.

El doble triunfo de Vicente Damián

El gran protagonista del fin de semana fue Vicente Damián González, que se proclamó doble campeón de España en la categoría M55. El tinerfeño conquistó el título en lanzamiento de martillo (6 kg) con un mejor registro de 49,19 metros, dominando la competición desde el primer intento y consolidando el oro en su tercer lanzamiento, con casi cuatro metros de ventaja sobre el segundo clasificado. Además, volvió a subir a lo más alto del podio en martillo pesado (11,34 kg), donde alcanzó los 16,99 metros en su cuarto intento. González, que también lideró esta prueba desde el inicio, llegaba a la cita como vigente plusmarquista nacional de la especialidad gracias a los 17,58 metros logrados el pasado mes de febrero en La Laguna.

Oro y bronce nacional femenino

También brilló Elena Perera, que se proclamó campeona de España en salto con pértiga F50 tras superar el listón situado en 2,40 metros. La atleta blanquiazul incluso buscó una mayor altura sobre 2,50 metros, aunque no consiguió franquear el listón, firmando igualmente una actuación que le permitió conquistar el título nacional.

Por su parte, Carmen María Espino completó una competición muy regular en la categoría F40. La atleta consiguió la medalla de bronce en lanzamiento de disco (1 kg) con una nueva marca personal de 29,76 metros. Pese a realizar dos lanzamientos nulos, los otros cuatro intentos superaron los 29 metros, reflejando una gran consistencia durante todo el concurso. Además, rozó una segunda medalla al finalizar cuarta en lanzamiento de peso con un mejor registro de 8,87 metros, quedándose a apenas medio metro del podio.