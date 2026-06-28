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En estado grave una mujer de 73 años tras caer accidentalmente al mar en Tenerife

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La mujer cayó al mar tras perder el control de su moto eléctrica adaptada mientras circulaba por Puerto Colón

En estado grave una mujer de 73 años tras caer accidentalmente al mar en Tenerife / Europa Press

Una mujer de 73 años ha sido hospitalizada este domingo con signos de ahogamiento de carácter grave tras caer accidentalmente al mar al perder el control de una moto eléctrica adaptada con la que circulaba por Puerto Colón, en el municipio tinerfeño de Adeje.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, a las 14:20 horas recibió un aviso en el que se informaba de la caída accidental al mar de una mujer que circulaba con una moto eléctrica adaptada.

La afectada fue rescatada por los tripulantes de un barco atracado en la zona y posteriormente fue asistida por personal del Servicio de Urgencias Canario que, tras estabilizarla, la trasladaron a un centro hospitalario del sur de Tenerife.

La Policía Local se hizo cargo de las diligencias oportunas.

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