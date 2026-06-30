La aerolínea operará tres vuelos durante esta semana y espera prolonga esta alternativa hasta que vuelva la normalidad en el aeropuerto de la capital venezolana

Air Europa ha reprogramado temporalmente su operativa con Venezuela para garantizar la conectividad de sus pasajeros después del cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, provocado por los terremotos registrados la pasada semana en el país.

Air Europa mantiene la conexión con Venezuela operando a través de Valencia. Imagen cedida por Air Europa

Esta compañía operará durante esta semana tres vuelos entre Madrid y la ciudad venezolana de Valencia, utilizando el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena como alternativa mientras permanezcan las restricciones operativas en Caracas.

Los vuelos se operarán este martes, este jueves y este sábado, con salida de Madrid a las 15:30 horas y, en sentido inverso, despegando de Valencia a las 21:05 horas.

Alternativa de viaje y flexibilidad para cambios

Según una nota emitida por la compañía, la aerolínea ha diseñado esta programación con el fin de ofrecer una alternativa de viaje a los pasajeros con origen o destino Venezuela y minimizar el impacto derivado de la situación operativa en Caracas.

Además, la aerolínea insiste en que mantendrá inicialmente esta operativa desde y hacia Valencia hasta que se pueda recuperar la normalidad en el aeropuerto de Caracas, y preservar así la conectividad entre España y Venezuela.

Por otro lado, Air Europa ha flexibilizado su política de cambios para adaptarse a las necesidades de los clientes afectados. Toda la información relacionada se podrá consultar a través de los canales habituales de atención y en la web de la compañía.