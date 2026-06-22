Rubén de la Barrera, nuevo entrenador de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas ha confirmado que Rubén de la Barrera será el nuevo entrenador del equipo amarillo para la temporada 26-27

La UD Las Palmas ha confirmado este lunes a Rubén de la Barrera como entrenador del equipo amarillo.

Anuncio de la UD Las Palmas para dar a conocer el nombre del nuevo entrenador del equipo a partir de la temporada 26-27

Renuncia de Luis García

Luis García ha comunicado también este lunes su renuncia a seguir como entrenador del equipo de fútbol. Cierra así su etapa amarilla después de haber metido al equipo de Gran Canaria en la disputa del playoff de ascenso a Primera División y no conseguir pasar a la final.

El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, ha confirmado en rueda de prensa que García, rechazó continuar a pesar de tener una oferta para su renovación desde el pasado mes de marzo.

La UD Las Palmas en LaLiga Hypermotion

La UD Las Palmas jugará la temporada 26-27 en LaLiga Hypermotion. Una categoría en la que volverá a enfrentarse