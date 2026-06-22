De la Barrera estará acompañado por Álvaro Cejudo además de un analista y un preparador físico

Miguel Ángel Ramírez, este lunes, 22 de junio de 2026.

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha comparecido públicamente para hacer balance de la temporada finalizada y adelantar las líneas del equipo para la temporada 2026/2027.

Ramírez ha confirmado que Rubén de la Barrera será el nuevo entrenador. El preparador gallego, llegará acompañado como ayudante de Álvaro Cejudo, exjugador de la UD Las Palmas, así como de un analista y un preparador físico.

La UD Las Palmas se quedó esta temporada a las puertas del ascenso tras disputar el play-off pero cayó en semifinales ante el Málaga.

Ramírez ha dicho de De la Barrera que «es un entrenador que llevamos muchos años siguiendo. Ha entrenado fuera de España. En España tiene varios logros deportivos».

Rubén de la Barrera.

Jugadores

Sobre el equipo ha dicho que «Dinko sigue con la UD Las Palmas. De segundo portero está Adrián, estamos negociando la renovación de Caro. Lateral derecho va a estar Viti. Subiremos a Valentín al primer equipo. En la defensa tenemos a Juanma Herzog y Álex Suárez. Subirá Carlos Navarro«. Comentó un nuevo fichaje; «Andrés Rodríguez, que procede del Teruel. Estamos negociando la posibilidad de la incorporación de Barcia. En la izquierda tendremos a E. Clemente y Cristian. Subirá a hacer la pretemporada Víctor Villote. Bassinga vuelve. Hemos renovado a Enzo Loiodice. Vuelve Cedeño de la lesión y hemos fichado a Sergio Ruíz. Además, «sube Iván Medina al primer equipo».

Ramírez añadió que «hemos ejecutado la opción de compra de Miyashiro. Subirá a hacer la pretemporada Arturo del filial. En la otra banda tenemos a Ale García, subirá Rafa Cruz al primer equipo, vuelve Adam Arvelo y estamos finiquitando la compra de Estanis Pedrola«. Aseguró que «sube también del juvenil Aimar y Kirian Ramírez del filial. Hemos renovado a Jesé y sube del filial Elías Romero«.

Temporada pasada

El presidente de la UD Las Palmas, incidió en que «esta temporada creo que ha sido una gran temporada. Estamos muy contentos con la temporada realizada. El equipo rindió. Más que la temporada del año del ascenso. El año del ascenso obtuvimos 72 puntos, esta 73 y no logramos ascender. Tuvimos la mala suerte de que con 73 puntos no nos dio para ascender. Estuvimos muchas jornadas en ascenso directo y muchas en play off. Acabamos colíderes en invierno junto al Racing de Santander».

Inicio de pretemporada el 13 de julio

Añadió que «de la pasada temporada se quedan aproximadamente veinte jugadores. La semana del 6 de julio comenzarán los controles médicos. El 13 de julio iniciará la pretemporada en Barranco Seco. Del 20 al 31 de julio iremos al stage de Marbella donde jugaremos cuatro encuentros. Entre el 7 y el 9 de agosto jugaremos un torneo».

Campaña de abonados

Miguel Ángel Ramírez anunció que la campaña de abonados se presentará el día 30. «Estaremos aquí para explicarla. Cuando finalice mi rueda de prensa, presentaremos al nuevo entrenador. El objetivo para la temporada que viene es el mismo, conseguir la permanencia cuanto antes, conseguir entrar en la promoción y trabajar por ascender directos, desde la humildad y la disciplina mental para conseguirlo», aseguró.

Presupuesto; 22 millones

Sobre el presupuesto de la entidad deportiva, dijo que «la UD Las Palmas en Segunda no ingresamos lo que gastamos. Nuestro presupuesto está en unos veintidós millones. y gastaremos diez más de los que ingresamos, la estabilidad del club no te lo da los ingresos, te la da la gestión. Perdemos en torno a cinco millones y este año vamos a perder diez. Sabemos que si vamos a gastar más, hay que vender. Somos un equipo profesional con una gestión profesional».

Helguera renueva por cinco años

Ramírez también confirmó como director deportivo a a Luis Helguera que ha renovado para las próximas cinco temporadas. Apuntó que «el trabajo se valora con la renovación. Si lo renovamos es porque estamos encantados con su trabajo. Estamos muy contentos con lo que ha hecho Luis, creo que le da estabilidad a lo que tenemos».

Jesé

Sobre Jesé Rodríguez, aseguró que «nadie se imagina la decepción que teníamos todos por no darles a nuestros aficionados el ascenso. Vamos a seguir trabajando. Los jugadores son personas y las decepciones personales y profesionales no son igual en todos. Cuando llamé a Jesé, me vi con él y resolvimos todo. Mañana llega su representante y firmaremos el contrato«.