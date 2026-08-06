Los últimos años de la carrera profesional de Andrea Falcón estuvieron marcados por varias intervenciones quirúrgicas y largos periodos de recuperación

La jugadora canaria Andrea Falcón. Imagen selección española de fútbol / RFEF

La exfutbolista Andrea Falcón, una de las jugadoras más representativas del fútbol femenino nacional y referente del FC Barcelona Femení, anunció este miércoles, a los 28 años, su retirada definitiva de la práctica deportiva tras una carrera marcada por los éxitos y también por las lesiones.

«He decidido poner punto final a mi etapa como futbolista profesional. No ha sido una decisión sencilla, pero sí meditada y tomada desde el corazón», explicó Falcón con un mensaje difundido en sus redes sociales.

Formada en las categorías inferiores del Barcelona, la jugadora canaria también defendió los colores de otros clubes del fútbol español, como el Atlético de Madrid, antes de regresar al conjunto catalán. Su carrera estuvo condicionada los últimos años por las lesiones, sobre todo de rodilla, que limitaron su continuidad en el deporte.

Internacional en categorías inferiores de la selección española, la futbolista canaria fue considerada una de las jugadoras con mayor proyección de su generación y formó parte de una etapa clave en el desarrollo y profesionalización del fútbol femenino en España.

Falcón tiene un gran palmarés, en el que figuran varios campeonatos de Liga, Copas de la Reina y otros títulos nacionales, conseguidos principalmente con el Barcelona, además de participaciones en competiciones europeas con el conjunto azulgrana.

Las lesiones marcaron su tramo final

Sin embargo, las lesiones tuvieron un papel importante en el tramo final de su carrera. La futbolista tuvo que afrontar largos periodos de recuperación y varias intervenciones quirúrgicas, circunstancias que condicionaron su presencia sobre los terrenos de juego durante las últimas temporadas.

Pese a esas dificultades, Falcón siempre mantuvo su vinculación con el fútbol y continuó siendo una figura muy querida por la afición azulgrana, que reconoció tanto su aportación deportiva como su papel en los años de consolidación del equipo femenino.

Con su anuncio, la extremo pone fin a una trayectoria de más de una década en la élite y cierra una etapa en la que contribuyó al crecimiento y la visibilidad del fútbol femenino español, y muestra las grandes amistades futbolísticas que le dedicaron mensajes emotivos a Falcón en el vídeo.

«Soy una mujer que ha cumplido el sueño de una niña, he crecido con todos los valores que te da el fútbol. me siento orgullosa de esa superación y de poder más de lo que yo misma creía que podría» difundió la exjugadora a través de las redes sociales en el anuncio de su retirada.