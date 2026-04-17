Convocan una manifestación en Santa Cruz de tenerife para reivindicar que las obras de la urbanización ‘Cuna del Alma’, cerca de Adeje, sean paralizadas de forma definitiva

La Asamblea Reivindicativa Canaria ha convocado para el domingo 26 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife, a las 11.00 horas, una manifestación para exigir la paralización total de las obras de construcción de la urbanización turística ‘Cuna del Alma’, en las inmediaciones del puertito de Adeje.

Manifestación en Santa Cruz de Tenerife para exigir la paralización total de las obras de ‘Cuna del Alma’

La marcha se iniciará en la plaza Weyler y pasará por el Parlamento de Canarias, el Cabildo de Tenerife y Presidencia del Gobierno.

Paralización cautelar

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Arona ya ha dictado un auto en el que paraliza de forma cautelar las obras en una de las parcelas que se desarrollan dentro de la Zona de Servidumbre de Protección, afectando a unos 2.500 metros cuadrados.

Para los promotores de la manifestación «es un pequeño gran triunfo» porque además se va a llamar como investigados a la promotora del proyecto y a la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias (CC-PP). «Pero el tiempo pasa y las obras continúan a toda velocidad en el resto de la macrourbanización ocasionando daños irreversibles», explican.

Por ello proponen convertir este espacio en el Museo de Sitio de la Historia y la Naturaleza de Tenerife para evitar la «destrucción irremediable de un espacio único en Tenerife». Por los vestigios guanches que atesora, su flora endémica su fauna marina y sus rocas singulares.

2 años del 20A

«Ya está bien de que nos pisoteen, nos vendan, nos roben y nos engañen a los canarios, hay que parar esta locura de urbanización, por todo lo que hemos dicho y por lo que representa», detalla el colectivo en una nota.

La asamblea recuerda también que en abril se cumplen dos años del «histórico 20A» y hasta el momento no se ha aprobado «algo tan obvio y necesario como la ecotasa, extendida ya hace tiempo a la mayoría de lugares turísticos importantes del mundo».

En ese sentido señala que «es ahora o nunca», ya que la jueza que instruye el caso «debe pronunciarse sobre el informe pericial independiente en el que se especifican los daños causados en la totalidad de Cuna del Alma presentado por los colectivos denunciantes».