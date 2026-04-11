La Policía Científica analiza el entorno tras el descubrimiento de una mochila en la Degollada de las Yeguas en Gran Canaria

La Policía mantiene abierta una investigación tras el hallazgo de una mochila en el mirador de la Degollada de las Yeguas, en Gran Canaria, que podría estar relacionada con la desaparición de una persona ocurrida hace más de un año en la isla.

Según ha trascendido, fue un pastor quien encontró el objeto en la zona durante la jornada de ayer y dio aviso a las autoridades.

Investigan el hallazgo de una mochila en Gran Canaria vinculada a un desaparecido. RTVC

No se ha identificado el dueño

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Científica, que han realizado una inspección del entorno y recogida de indicios para tratar de esclarecer lo sucedido.

Por el momento, no se ha confirmado la identidad de la persona a la que podría pertenecer la mochila, mientras la investigación continúa abierta a la espera de nuevos datos.