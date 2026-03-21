La RFEVB aplaza al martes el derbi canario entre Cisneros La Laguna y Bus Leader San Roque por la alerta meteorológica y el cierre de instalaciones en La Laguna

La REFVB confirma el aplazamiento del Cisneros La Laguna-Bus Leader San Roque / Bus Leader San Roque

La Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) ha oficializado este sábado el aplazamiento del derbi canario entre el Cisneros La Laguna y Bus Leader San Roque para el martes, 24 de marzo, a las 17:30 horas. Ante la situación de alerta decretada a raíz de la borrasca Therese y el cierre de las instalaciones municipales laguneras.

El duelo entre ambos equipos, correspondiente a la 21ª jornada de la Superliga Masculina, debía disputarse esta tarde en el Pabellón Juan Ríos Tejera, en Santa Cristóbal de La Laguna. Pero el cierre de las instalaciones municipales ha provocado la falta de pabellón para jugar el encuentro.

La solicitud del aplazamiento del duelo por parte del conjunto tinerfeño fue confirmada de forma telemática esta mañana por parte de la RFEVB. «Con el fin de preservar la seguridad tanto de los dos equipos canarios implicados, como por parte de los aficionados», ha informado el club grancanario en un comunicado.