Capitalinos de Gran Canaria firma un histórico doble triunfo ante Audaces de Tenerife en el primer derbi canario de sófbol en la máxima categoría nacional

Capitalinos y Audaces protagonizan el primer duelo insular en la élite nacional

El campo de sófbol del Complejo Deportivo del Hornillo, en el municipio de Telde, fue escenario de una jornada histórica para el deporte canario con la celebración de la primera jornada de la Liga Nacional Femenina de Sófbol División de Honor Oro 2026, que enfrentó por primera vez en la historia a dos equipos del archipiélago, el Capitalinos de Gran Canaria y el Audaces de Tenerife.

Antes del inicio del primer encuentro tuvo lugar un sencillo acto inaugural de la temporada, en el que participaron varias autoridades deportivas e institucionales.

Apoyo institucional al sófbol

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Telde, Christian Santana, dio la bienvenida a todos los asistentes y destacó “la importancia de acoger en el municipio una competición de máximo nivel nacional”.

Durante su intervención, deseó mucha suerte al equipo Capitalinos para el desarrollo de la temporada. También tomó la palabra el presidente de la Federación Canaria de Béisbol y Sófbol, Jacobo Garrido: “Es increíble el crecimiento que está experimentando el sófbol femenino en las islas y es un gran motivo de orgullo contar con dos equipos canarios compitiendo en la máxima categoría nacional, clubes que además hacen un trabajo diario espectacular”.

Por su parte, el presidente del Club Capitalinos, Josué Enrique Fernández Pérez, agradeció la presencia de las autoridades y el apoyo del público asistente: “Hay que poner en valor el trabajo realizado por el equipo humano del club y por las jugadoras para preparar las instalaciones y hacer posible esta jornada inaugural, además del aliento y el apoyo que siempre nos brinda nuestra gente”, subrayó.

Doble triunfo de Capitalinos

Mención especial merece, precisamente, una afición que no dejó de animar al equipo local en una jornada marcada por el excelente ambiente que se vivió en las gradas.

En el plano puramente deportivo, el conjunto grancanario arrancó la temporada con un doble triunfo frente a Audaces de Tenerife. En el primer partido, Capitalinos se mostró muy sólido en todas las facetas del juego y logró imponerse con claridad por diez carreras a tres.

El segundo encuentro fue mucho más disputado, con ambos equipos luchando hasta el final, pero el conjunto local volvió a imponerse (4-3), cerrando así una jornada perfecta.

Tras el exitoso inicio de temporada, Capitalinos de Gran Canaria se desplazará hasta Valencia para disputar dos nuevos encuentros, el domingo 22 de marzo frente al Antorcha.