El Sófbol femenino en Canarias hará historia con el primer derbi en la División de Honor Oro entre el Capitalinos de Gran Canaria y el Audaces de Tenerife

El sófbol femenino hace historia con el primer derbi canario en la élite nacional

La máxima categoría del sófbol femenino en España alza el telón con un histórico derbi que medirá al Capitalinos de Gran Canaria y al Audaces de Tenerife. Este domingo, 15 de marzo, a las 11:00 horas en el complejo deportivo El Hornillo, en el municipio de Telde.

Será la primera vez que los dos equipos se enfrenten en la División de Honor Oro en un partido que promete diversión, igualdad y espectáculo. El Capitalinos de Gran Canaria afronta su sexta participación consecutiva en la élite del sófbol nacional, desde que ascendió brillantemente en el año 2021. Se ha consolidado como uno de los clubes más destacados de las Islas.

Por su parte, Audaces de Tenerife debutará en la competición después de conquistar un merecido ascenso. Por lo que el duelo isleño tendrá un componente extra de emoción, historia y expectación.

Un derbi largamente soñado

Antes del comienzo del esperado derbi, que se disputará en formato de doble partido, está prevista la celebración de un sencillo acto de inauguración con el que dar el pistoletazo de salida a una nueva edición de la prestigiosa competición nacional.

El campo de sófbol del complejo deportivo de “El Hornillo” estará en perfecto estado para acoger un partido de altos vuelos en el que la afición volverá a jugar un papel fundamental con un gran ambiente en las gradas.

El entrenador y presidente del equipo grancanario, Josué Fernández, habló de “ilusión, fuerza y ambición en el campo de juego y el apoyo de la afición en las gradas”. Como aspectos esenciales para afrontar el arranque de un nuevo curso liguero.

Que el primer duelo canario en la élite del sófbol femenino nacional sea una realidad, este domingo, demuestra el crecimiento meteórico de esta atractiva modalidad deportiva.