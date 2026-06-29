Tras una temporada en el CD Tenerife, Cris Montes inicia una nueva etapa en el Real Avilés en busca de mayor protagonismo

Cris Montes no continuará en el CD Tenerife y pone rumbo al Real Avilés / Instagram Cris Montes

El Real Avilés ha anunciado oficialmente el fichaje del ex blanquiazul Cris Montes, que firma por dos temporadas para reforzar las filas del combinado asturiano en la Primera Federación, finalizando de esta manera su vinculación con el CD Tenerife.

El extremo tinerfeño llegó a la isla en el pasado mercado de verano, en el que firmó por una temporada con opción a extender por otra más su compromiso con el club y que, tras su poca participación en Primera Federación con el Tenerife, ha decidido no activarla para marcharse así como agente libre hacia el Avilés, que lo anunció en su página web como un «fichaje de peso».

Cris Montes dejará el CD Tenerife tras una temporada, donde sumó diez partidos bajo las órdenes de Álvaro Cervera, en la que el conjunto tinerfeño consiguió el ascenso a Segunda División.

Ahora, tras un «esfuerzo conjunto» para que el jugador recalara en el conjunto del Román Suárez Puerta, tendrá una nueva oportunidad en la Primera Federación para sumar una mayor cantidad de minutos y darle un salto de calidad a la plantilla de los asturianos.

Montes ha declarado que está «muy feliz de formar parte de este proyecto y deseando devolver sobre el campo toda la confianza que han depositado en mí», además de afrontar esta nueva etapa «con mucha ilusión, ambición y con ganas de vivir grandes momentos».