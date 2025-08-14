Día grande en honor a la Virgen de Candelaria con la parada militar, la eucaristía y la procesión de la imagen de la Virgen por las principales calles de la Villa Mariana

La Villa Mariana de Candelaria vive este viernes su jornada más emblemática dentro de las fiestas en honor a la Virgen de Candelaria. Desde primera hora de la mañana, la localidad acoge un programa que combina celebraciones religiosas y actos solemnes.

El primero de los actos previstos en la parada militar y la recepción al representante de Su Majestad el Rey de España.

La devoción se hará sentir especialmente durante la eucaristía, presidida por Monseñor Eloy Alberto Santiago, obispo de la Diócesis Nivariense, y acompañada por la Coral Voces para la Esperanza Villa de Candelaria y la Orquesta de Cámara Las Candelas. Tras la misa, la imagen de la Virgen recorrerá en procesión las calles de la villa, en uno de los momentos de mayor simbolismo para los fieles.

Televisión Canaria ofrecerá una cobertura especial del día festivo desde las 10:45 horas.

