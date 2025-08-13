Televisión Canaria estará en directo este jueves, 14 de agosto, en uno de los actos más representativos de esta festividad, la Ceremonia Guanche, donde se revive el hallazgo de la Virgen

Ceremonia Guanche. Imagen Ayuntamiento de Candelaria

Candelaria ultima los preparativos para una de las jornadas más significativas del calendario festivo: el 14 de agosto, víspera de la festividad de la Virgen de Candelaria, con una programación cargada de actos religiosos, tradiciones y música que congregará a miles de personas en la Villa Mariana y, entre ellos, la tradicional Ceremonia Guanche.

Este 14 de agosto Candelaria condensa tradición, historia y sentimiento. La Villa Mariana recibirá a miles de personas para vivir una experiencia única y hacerlo de la mano de colectivos como los guanches, una parte esencial de nuestra identidad, con su tradicional ceremonia.

A las 18.45 horas, la Virgen de Candelaria saldrá en procesión desde la Basílica hasta el recinto junto al Ayuntamiento, acompañada por la Banda de Música Las Candelas, para celebrar el emotivo Rito del Hallazgo.

A las 20.00 horas, en el recinto junto al Ayuntamiento, tendrá lugar la Ceremonia Guanche, a cargo del Colectivo Guanches de Candelaria. Representación del momento del hallazgo de la Virgen, con la lectura del guion en las voces de Luisa Machado y José Luis de Madariaga. El colectivo Guanches de Candelaria recibió recientemente la Medalla de Oro de Canarias, que la Virgen luce desde su ofrenda hace unos días.

Tras la ceremonia, la procesión continuará hasta el Pozo. De regreso al recinto junto al Ayuntamiento se contará con el saludo del rector de la Basílica, Juan Manuel Martínez Corral. También se contará con las interpretaciones de Alba Fariña y Fernando Santana, culminando con el Ave María de Chago Melián. Seguidamente, desde el muelle, se realizará una exhibición de fuegos artificiales. La procesión regresará a la Basílica, que permanecerá abierta toda la noche con el rezo del Santo Rosario cada hora.

