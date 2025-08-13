Más de 150 guardias civiles garantizarán la seguridad de todas las personas que se acerquen a la Villa Mariana en un dispositivo especial por tierra, mar y aire

Festividad Virgen de Candelaria. Imagen Ayuntamiento de Candelaria

La Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife desarrollará un importante dispositivo con el objetivo de garantizar la protección y seguridad de todas aquellas personas que se disponen a participar en la peregrinación a Candelaria durante los días del 13 al 15 de agosto.

Más de 150 guardias civiles participan en las diversas tareas de seguridad ciudadana que se llevarán a cabo, principalmente teniendo en cuenta la alerta por riesgo de incendio forestal que se mantiene activa debido a las altas temperaturas en todo el territorio insular, así como las prohibiciones de tránsito por pistas y senderos forestales.

En el mismo dispositivo se han desplegado miembros de la Guardia Civil de diversas unidades: Servicio Marítimo Provincial, Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), patrullas de las Unidades territoriales de la Compañía de Santa Cruz de Tenerife, Grupo de Búsqueda y Desactivación de Explosivos, Intervención de Armas y Explosivos, Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), Servicio Cinológico, Policía Judicial, Agrupación de Tráfico, Equipo Pegaso (drones) y la Unidad de Helicópteros (UHEL) de la Zona de la Guardia Civil en Canarias.

Otros cuerpos implicados en garantizar la seguridad

Además, según informa un comunicado, también participarán agentes de las policías locales de diversos municipios de la isla de Tenerife, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, así como otros organismos del cabildo y del Gobierno de Canarias en sus competencias respectivas.

El objetivo final del despliegue es garantizar la seguridad, así como la celebración pacífica y ordenada en un evento de características singulares que se halla en el centro de la atención insular y regional, donde se espera una gran afluencia de personas.