El popular presentador, que actualmente conduce junto a Cata González el programa ‘Como en casa’, será el encargado de narrar la retransmisión en directo de la Bajada de La Rama este martes 4, a partir de las 11:50 horas

Kiko Barroso.

Kiko Barroso es una de las caras más reconocibles de Televisión Canaria. Desde hace cuatro años viene copresentando junto a Cata González el programa ‘Como en casa’, un espacio que ha conectado con la ciudadanía de Canarias, como demuestran sus buenos datos de audiencia. Cada tarde, Kiko y Cata se cuelan en los hogares de las islas para descubrirnos nuevos restaurantes y nuevas recetas.

Con el talante amigable y bromista que le caracteriza, Kiko Barroso se ha convertido además en uno de los conductores de referencia del canal autonómico en las retransmisiones de las romerías y fiestas populares de Canarias. Este martes 4 de agosto, a partir de las 11.50 horas, será el encargado de la narración en la retransmisión en directo por la señal genérica de TDT de Televisión Canaria y por la plataforma Canarias Play, de la Bajada de La Rama, en Agaete. Se trata de una fiesta que conoce bien y de la que ha sido hasta pregonero.

Con Kiko Barroso, periodista que triunfa actualmente en la tele pero que no olvida su escuela radiofónica, hablamos sobre La Rama y el buen momento profesional que atraviesa.

1- El martes 4 estarás narrando para Televisión Canaria una de las fiestas más populares de las Islas, la Bajada de La Rama, una fiesta que conoces bien. Tendrás la responsabilidad de trasladar a aquellos que no puedan acudir a este popular encuentro el ambiente que se viva en la villa de Agaete. ¿Cómo afrontas este reto?

Con muchísima ilusión y mucho respeto. La Rama no se cuenta, se vive y se transmite su emoción, su energía, su sonido y su color. Mi reto es que quien esté en casa sienta que está en Agaete, aunque esté lejos. Y hacerlo desde el cariño de quien conoce bien una fiesta que, cuando empieza, siempre es especial. Y siempre con agradecimiento por poderlo hacer.

2- ¿Qué tiene de especial La Rama que no tengan otras fiestas?

Es una fiesta con una gran personalidad. Su energía y su carácter participativo. Aquí no hay espectadores, todo el mundo forma parte. Tiene tradición, música, agua, ramas, baile y una alegría contagiosa. Pero lo más especial es cómo une a generaciones enteras compartiendo la misma emoción.

3- ¿Cuál es tu recuerdo más especial de La Rama?

El mejor recuerdo que tengo es del año 2019, tuve la suerte de ser el pregonero de las fiestas. Impagable regalo. Aproveché para recordar que era el quinto Barroso que pregonaba la rama y le hice un pequeño homenaje a mis ‘primos’ pregoneros.

4- En esta edición cobran un protagonismo especial, si cabe, las bandas de Agaete y Guayedra, al desfilar como pregoneras de La Rama 2026. En tu opinión, ¿qué nivel de responsabilidad tienen las dos bandas en el éxito de la fiesta?

Tienen una responsabilidad enorme, pero también un privilegio. La música es el corazón de La Rama. Las bandas marcan el ritmo, acompañan a la gente y consiguen que miles de personas se muevan como si fueran una sola. Que las bandas de Agaete y Guayedra hayan sido las pregoneras de esta edición me parece un reconocimiento precioso a quienes, desde la música, mantienen viva una parte fundamental de nuestra tradición. Estoy convencido de que estarán a la altura de una fiesta que llevan en lo más profundo de su interior. Les decía de broma, ese pregón va a ser como una manifestación.

«Es fundamental trabajar como un equipo y estar muy coordinados»

5- Junto a ti tendrás en la retransmisión la colaboración de Juan Antonio Cabrera y Minerva Santana, dos reporteros experimentados en cubrir eventos festivos. ¿Cómo estructuran sus funciones en un directo de este tipo? En un directo así es fundamental trabajar como un equipo y estar muy coordinados, pero también dejar espacio a la improvisación, porque La Rama tiene vida propia y siempre puede ocurrir algo inesperado. Juan Antonio y Minerva estarán muy cerca de la gente, de los protagonistas, recogiendo testimonios y buscando esas historias que ayudan a entender la fiesta desde dentro. Yo tendré una visión un poco más global, intentando conducir el relato y contar lo que está sucediendo. Pero, el equipo es mucho más amplio y hasta más importante, dirección, realización, contenido…. Y muchos y muchas cámaras.

6- En los últimos cuatro años hemos visto refrendar por la audiencia el éxito del programa ‘Como en casa’, en el que compartes la presentación con Cata González. ¿Cuál crees que es la fórmula de ese éxito?

Creo que la clave está en que ‘Como en casa’ es, precisamente, eso: un programa que intenta que quien lo ve se sienta como en casa. Hemos conseguido crear un espacio cercano, divertido, amable y muy canario, en el que la gastronomía es el hilo conductor, pero donde caben también nuestras historias, nuestros paisajes y nuestra manera de vivir. Y, por supuesto, está Cata, con quien compartir este viaje es un auténtico lujo. La televisión se hace mejor cuando hay química, cuando hay complicidad y cuando uno disfruta de lo que está haciendo. Y nosotros disfrutamos muchísimo. Y desde luego el equipo, siempre digo que sin equipo no hay tele.

7- Desde esa experiencia entre fogones, ¿a qué sabores asociarías La Rama?

Históricamente en esas casas blancas de Agaete nunca falta el caldito para la amanecida y por supuesto la carne compuesta, la ensaladilla rusa… comida muy casera, la de nuestras madres y nuestras abuelas.

8- En tu paladar tienen también un gusto especial las ‘Roscas y Cotufas’, un programa de La Radio Canaria en el que estuviste al frente muchos años. ¿Ya es Kiko Barroso más amigo de la tele que de la radio?

Qué buenas están ahora las ‘Roscas y Cotufas’, exquisitas. La radio me enseñó a contar, a escuchar, a improvisar y, sobre todo, a imaginar. La televisión me ha regalado otras posibilidades, la imagen, el directo, el encuentro con el público, y ahora disfruto muchísimo de ella. Pero yo quiero seguir siendo el amigo de la radio que ahora trabaja en la tele.