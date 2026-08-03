Los servicios de emergencias intentaron reanimar al hombre en la playa de Butihondo sin éxito

Un bañista de 53 años ha fallecido este domingo tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de Butihondo, en el municipio majorero de Pájara, en Fuerteventura, según ha informado el 112.

Un hombre fallece tras ser rescatado de la playa de Butihondo, en Fuerteventura / 112 Canarias

El suceso ha ocurrido sobre las 17:28 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que una persona que se encontraba sobre una colchoneta tenía dificultades en el mar.

Rescate y primeros auxilios

Tras recibir el aviso, el CECOES activó a efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, además de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Una embarcación particular rescató al afectado y lo trasladó hasta la orilla, donde un socorrista del servicio de salvamento de playas comprobó que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria e inició maniobras de reanimación.

Intervención médica y policial

Posteriormente, el personal sanitario del SUC continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, aunque sin éxito, por lo que confirmó el fallecimiento del bañista.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la custodia del cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial y de la instrucción de las diligencias correspondientes, mientras que la Policía Local colaboró con el resto de los servicios de emergencia.