La Consejería de Sanidad ha publicado unas recomendaciones para disfrutar con seguridad de las fiestas populares este verano en las islas, y especialmente dirigidas a los peregrinos por la Festividad de la Virgen de Candelaria

Peregrinos llegan a la Villa de Candelaria. Imagen de recurso Ayuntamiento de Candelaria

Canarias celebra durante el mes de agosto diversas fiestas populares y religiosas donde se concentran miles de personas. Ante ello, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), realiza una serie de recomendaciones básicas para poder disfrutar de las mismas con salud y, sobre todo, se dirige a aquellas personas que participen en peregrinaciones y caminatas por pueblos y montes del archipiélago con motivo de las fiestas patronales.

Este es el caso de la Virgen de Candelaria, en la Villa de Candelaria, en Tenerife, donde se prevé la llegada masiva de peregrinos durante los días 14 y 15 de agosto procedentes de diferentes municipios de la isla de Tenerife.

Recomendaciones

Desde la Dirección General de Salud Pública del SCS se recomienda adoptar medidas de prevención para disfrutar de las jornadas festivas con salud.

Entre las principales recomendaciones figura mantener una adecuada hidratación, bebiendo abundante agua antes de iniciar la caminata y durante todo el recorrido, aunque no se tenga sed, salvo contraindicación médica. También se aconseja llevar una botella reutilizable para rellenarla siempre que sea posible y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, así como limitar las bebidas con alto contenido en azúcar o cafeína.

Para reducir los riesgos derivados de la exposición solar, se recomienda utilizar gorra o sombrero de ala ancha, gafas de sol con protección frente a la radiación ultravioleta y protector solar de amplio espectro con un factor de protección igual o superior a 30, que debe aplicarse antes de salir y renovarse cada dos horas o después de sudar abundantemente.

Además, es aconsejable permanecer en la sombra siempre que sea posible y evitar caminar entre las 12:00 y las 17:00 horas, coincidiendo con las horas de mayor calor.

Vestimenta y alimentación

En cuanto a la vestimenta, se recomienda utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, así como calzado cómodo, flexible y previamente utilizado para evitar rozaduras y ampollas. También es importante prestar atención al cuidado de los pies durante el recorrido. Las personas que realicen la peregrinación durante la noche o con escasa visibilidad deben llevar elementos reflectantes para facilitar su identificación por parte de los conductores.

Durante la marcha conviene adaptar el ritmo a la condición física de cada persona, evitar sobreesfuerzos y cambios bruscos de ritmo y realizar descansos frecuentes en zonas de sombra. Si, por las características del recorrido, fuera necesario caminar en las horas de mayor calor, se recomienda cubrir la cabeza y beber agua en pequeños sorbos de forma frecuente.

La alimentación también contribuye a afrontar la caminata en mejores condiciones. Por ello, se aconseja realizar comidas ligeras antes y durante la peregrinación y llevar alimentos fáciles de transportar, como fruta fresca, frutos secos, no salados, o bocadillos sencillos. Asimismo, es recomendable disponer de un pequeño botiquín básico y protector labial y solar.

Realizar la peregrinación acompañado siempre que sea posible, seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y de protección civil y contribuir a mantener limpios los espacios depositando los residuos en los contenedores habilitados.

Golpe de calor

La Dirección General de Salud Pública recuerda también la importancia de reconocer los signos de un posible golpe de calor. mareo o desmayo, dolor intenso de cabeza, confusión, dificultad para hablar, piel muy caliente, enrojecida y seca o sudoración excesiva, náuseas, vómitos y temperatura corporal elevada son síntomas de alarma que requieren solicitar ayuda de inmediato.

Mientras llegan los servicios de emergencia, se debe trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y con sombra, aflojarle la ropa, refrescarla con agua o paños húmedos y, si permanece consciente, ofrecerle agua en pequeños sorbos.

Refuerzo sanitario

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, ha reforzado la plantilla de profesionales de los servicios sanitarios del Centro de Salud de Candelaria para garantizar que la festividad se desarrolla con normalidad.

En este sentido, se intensificarán los servicios en el propio centro sanitario de Atención Primaria de Candelaria para garantizar una mayor cobertura en estos días de gran afluencia de visitantes. Así, junto a la plantilla habitual del centro de salud, se reforzará el servicio de urgencias con un médico y un enfermero durante el fin de semana, los días 14, 15 y 16 de agosto.

Dispositivo especial del SUC

Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) formará parte del dispositivo preventivo organizado con motivo de las fiestas de Candelaria este fin de semana, en Tenerife, en el que se prestará especial atención a las personas peregrinas que acudan al municipio ante la posibilidad de que puedan presentar alguna patología relacionada con las altas temperaturas o algún accidente durante los desplazamientos.

Para ello, el dispositivo contará con un Vehículo de Intervención Rápida (VIR), dotado de un equipo integrado por un médico, un enfermero y un gestor de recursos que actuarán como enlace con los coordinadores sanitarios del SUC en la sala de emergencias. Su labor consistirá en prestar asistencia sanitaria extrahospitalaria inmediata ante cualquier incidente en la zona, reduciendo así los tiempos de respuesta.

Asimismo, los profesionales del SUC coordinarán las evacuaciones de pacientes a hospitales de tercer nivel desde el Puesto Médico Avanzado instalado por el preventivo junto al Centro de Salud de Candelaria.

Por otra parte, el SUC reforzará el equipo presente en la sala de emergencias con un coordinador sanitario, que se encargará de valorar las peticiones de ayuda recibidas y facilitar indicaciones a los alertantes sobre cómo actuar hasta la llegada del recurso sanitario; además de un gestor de recursos, cuya función será trasladar las incidencias al dispositivo sanitario desplegado en la zona y coordinar la movilización y el seguimiento de los recursos necesarios. Ambos trabajarán conjuntamente para garantizar una respuesta ágil y adecuada ante cualquier emergencia desde la sala de coordinación.