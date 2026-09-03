Estas son las tres producciones españolas preseleccionadas por la Academia de Cine de las que saldrá el próximo 16 de septiembre la cinta que representará a España en la edición de los Óscar 2027

Miriam Garlo, ganadora del Goya a Mejor Actriz Revelación por su papel protagonista en Sorda, junto al presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite, han desvelado los tres títulos que optan a representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los Oscar. EFE/Fernando Villar

‘Los domingos’ de Alauda Ruiz de Azúa, ‘El ser querido’ de Rodrigo Sorogoyen y ‘La bola negra’ de Javier Ambrossi y Javier Calvo son las tres producciones españolas preseleccionadas para optar a competir por el Óscar a mejor película internacional, ha anunciado este jueves la Academia de Cine.

Tras un nuevo proceso de elección entre estas tres cintas, será el próximo 16 de septiembre cuando se hará público qué filme toma el relevo a ‘Sirat’ y representa a España como posible nominada en la 99 edición de los Óscar, que se celebrará el 14 de marzo de 2027 en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE. UU.).

Miriam Garlo, última ganadora del Goya a la mejor actriz revelación por su papel en ‘Sorda’, ha sido la encargada de desvelar la decisión de los académicos, que han elegido entre los 33 largometrajes estrenados entre el 1 octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026 (por lo que ‘Los domingos’ también estaba en las quinielas).

‘La bola negra’

Los cineastas Javier Ambrossi y Javier Calvo se coronaron este año en Cannes con el premio ‘ex aequo’ a la mejor dirección por ‘La bola negra’, un reconocimiento que compartieron con Pavel Pawlikowski por ‘Fatherland’, lo que supuso un gran espaldarazo del festival a la película y a sus directores.

La cinta, que cuenta la historia de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), se basa en parte en ‘La piedra oscura’ del dramaturgo Alberto Conejero y las cuatro cuartillas de una obra inacabada de Federico García Lorca con el mismo nombre.

Pendiente de estreno para el próximo día 25 en España, cuenta además con un elenco formado por figuras de la talla de Penélope Cruz, Glenn Close, Guitarricadelafuente o Miguel Bernardeau.

‘El ser querido’

En ‘El ser querido’, disponible en los cines españoles desde la semana pasada tras su estreno también en Cannes, Javier Bardem se pone en la piel de un violento director de cine que regresa a España para rodar una película y que quiere que la protagonice su hija, interpretada por Victoria Luengo, una actriz sin carrera a quien lleva 13 años sin ver.

«Todos tenemos una historia, una mochila y depende de nosotros ir quitando los pesos que no queramos para nuestros hijos», afirmó el actor en una entrevista con sobre esta cinta, con la que su director, Rodrigo Sorogoyen, vuelve al cine tras ‘As bestas’ (2022), distinguida con nueve premios Goya incluyendo el de mejor película.

‘Los domingos’

Tras ‘Cinco lobitos’, la segunda cinta de la directora Alauda Ruiz de Azúa volvió a abrir un debate social y transitar entre puntos de vista inéditos o poco manidos en el cine español, esta vez de la mano de una joven que en pleno siglo XXI quiere entrar en un convento.

«Si amo el cine es porque siempre me enseña que se puede mirar desde otro sitio, mirar distinto, también lo que es ajeno a ti. Tratar de entender algo no es compartirlo», explicó tras recoger la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián del pasado año.

Fue el principio de una larga cosecha de distinciones, sobre todo en los Goya, donde estos mismos académicos la convirtieron en la máxima ganadora con los premios de mejor película, mejor dirección y guion original, además de los de mejor actriz para Patricia López Arnáiz y mejor actriz de reparto para Nagore Aramburu.

Sin Óscar desde 2005

Desde 1986, la Academia de Cine se encarga de designar el título que representará a España en la competición por el premio de Hollywood. A partir de 2001, y con el fin de dar mayor visibilidad a las producciones del año, la institución escoge mediante votación tres películas de entre todas las que cumplen con los requisitos exigidos.

Una vez se decida y envíe la candidata entre las tres cintas preseleccionadas, la Academia de Hollywood decidirá en los próximos meses qué películas internacionales estarán nominadas.

Precisamente ‘Sirat’ llegó a la última edición de los Óscar con tres nominaciones, incluida la de mejor película internacional, aunque finalmente no consolidó ninguna.

Desde 2005 ninguna película española ha ganadora un Óscar. La última en lograrlo fue ‘Mar adentro’, dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem, que se hizo con el de mejor película internacional.