‘Noveno Auditorio’ anticipará el repertorio de autores canarios en el Auditorio Alfredo Kraus

El espacio de La Radio Canaria entrevista este jueves a las 21:00 horas a la directora Vivian Gutiérrez Abreu que estará al frente de la Banda de la Federación Gran Canaria en el concierto que abrirá la temporada 26/27

El programa ‘Noveno Auditorio’, dirigido y presentado por Rubén Mayor, dedicará buena parte de su contenido de este jueves a las 21:00 horas al concierto que tendrá lugar el próximo domingo en el coliseo musical grancanario, Auditorio Alfredo Kraus. «Recibiremos a Vivian Gutiérrez Abreu, la directora que se pondrá al frente de la Banda de la Federación grancanaria para ejecutar un repertorio de piezas compuestas, todas ellas, por autores canarios», avanza Rubén Mayor. El citado Concierto contará también con la participación del timplista Domingo Rodríguez, ‘El Colorao‘.

En la imagen, de izquierda a derecha, Rubén Mayor, Elsa Guerra, presidenta de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, y el músico y filántropo Dionisio Rodríguez.

Música de autor

En su apuesta por ser escaparate para todas las músicas, ‘Noveno Auditorio’ dedicará unos minutos de esta próxima entrega a la música de autor en las Islas, un gesto con este sector musical que vive horas bajas en Canarias tras la pérdida reciente y repentina del cantaautor Sergio Alzola. En la sección ‘Agenda para cinco sentidos‘, se acercarán al micrófono de La Radio Canaria Elsa Guerra, presidenta de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, y el músico y filántropo Dionisio Rodríguez. Ambos presentarán los detalles de la nueva Temporada 2026/2027 de la decana de las sociedades filarmónicas de España fundada en 1845, y también habrá referencias a la canaria Laura Vega, flamante Premio Nacional de Música 2026.

«Entraremos en los detalles de la nueva temporada del Afredo Kraus que apuesta por una programación de alcance internacional que traerá a Gran Canaria figuras de la talla de Christian Zacharias, Elīna Garanča, Sergej Krylov, Ton Koopman, Fazil Say o Rudolf Buchbinder, combinando la excelencia mundial con proyectos de recuperación del patrimonio musical canario y el impulso a jóvenes talentos a través del Proyecto Hespérides que dirige Antoni Ros-Marbà«, avanza el director de ‘Noveno Auditorio’.

Actualidad musical

Banda de la Federación de Bandas de Gran Canaria. Foto: Auditorio Alfredo Kraus.

La actualidad musical del Archipiélago hará un repaso, como cada semana, por la variedad de sonidos que proceden del Jazz, del teatro y de festivales. «Daremos detalles del último proyecto de la Gran Canaria Big Band, titulado ‘Arreglos de Autor’, de la mano de Chano Gil, también de las novedades teatrales que traerán Rafael Rodríguez, (2RC Teatro) y Konstantin Frantz , de Finca Festival, y, como cada semana también, el cierre del programa llegará con Paco Grimón y la sección ‘El Atril’ donde compartirá con los oyentes su selección musical», concluye Rubén Mayor.

‘Noveno Auditorio’ apuesta en La Radio Canaria por la divulgación de la música clásica, con especial protagonismo para los talentos y promesas de las Islas.