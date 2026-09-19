Las unidades móviles recorrerán las islas la próxima semana para facilitar la donación de sangre, que también estarán disponibles en hospitales y puntos fijos

El SCS acerca la donación de sangre a municipios de Canarias. Europa Press

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) desplegará la próxima semana unidades móviles en distintos municipios de Canarias para facilitar la donación de sangre.

Las campañas se suman a los puntos fijos habilitados en todas las islas y a los dispositivos que participarán en diferentes eventos, como la Gomera Paradise Sky Race, el Reto Gran Guanche o la Feria Renacer.

En Tenerife, las unidades móviles estarán en Santa Cruz de Tenerife, El Sauzal, Guía de Isora, Fasnia, Valle de Guerra y La Laguna, además de la sala de donación del Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava.

Puntos fijos habilitados

En Gran Canaria, las campañas llegarán a Arucas y Mogán, mientras que también habrá un dispositivo en el Centro Comercial Alcampo y una campaña dirigida al personal de la Base Aérea de Gando. Los horarios variarán según cada municipio y jornada.

El servicio mantendrá además sus puntos fijos en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, así como en los hospitales de Tenerife y Gran Canaria. Entre ellos se encuentran los hospitales Universitario de Canarias, Nuestra Señora de Candelaria e Insular de Gran Canaria.

El SCS recuerda que las personas interesadas pueden acudir a estos puntos dentro de sus horarios de atención y, en aquellos casos en los que se indique, solicitar cita previa.