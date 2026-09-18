La iniciativa busca crear una red de entidades sociales que permita coordinar propuestas y situar los derechos de la infancia en el centro de las políticas públicas

Declaraciones: Jesús Trujillo, presidente de la Plataforma de Infancia de Canarias

Canarias cuenta desde este viernes con una Plataforma de Infancia concebida como un espacio de encuentro, coordinación y colaboración entre entidades, organizaciones y agentes que trabajan en la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. La iniciativa pretende impulsar su participación y promover políticas que garanticen sus derechos y atiendan sus necesidades.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, defendió durante la presentación que “Queremos una Canarias en la que las niñas, los niños y las personas adolescentes puedan contar con un espacio en el que sean escuchados, respetados y reconocidos como sujetos de derechos”.

Una red para compartir experiencias y propuestas

La jornada de presentación buscó dar a conocer la iniciativa entre las entidades sociales que trabajan en el ámbito de la atención y protección a la infancia en Canarias, con el propósito de favorecer el intercambio de experiencias y la elaboración conjunta de propuestas.

“Con este fin, hemos impulsado esta jornada cuyo objetivo es informar a las entidades sociales que trabajan en el área de atención y protección a la infancia en Canarias de la existencia de una plataforma en la que pueden compartir e intercambiar experiencias así como generar propuestas que se concreten en acciones definidas que garanticen derechos y las necesidades de nuestra la infancia”, explicó Delgado.

La consejera señaló que la Plataforma pretende convertirse en un punto de encuentro entre organizaciones y agentes comprometidos con la infancia y la adolescencia, facilitando la coordinación de iniciativas y la colaboración entre el tejido social y las administraciones públicas.

Canarias impulsa la Plataforma de Infancia con la implicación de administración y entidades sociales. Gobierno de Canarias

Medidas contra la pobreza infantil

Delgado también abordó durante la presentación la situación de la infancia en Canarias y las medidas impulsadas para combatir la pobreza infantil. Entre ellas citó el complemento para menores incluido en la Renta Canaria de Ciudadanía y el complemento de las ayudas no contributivas destinado a apoyar a familias con personas con discapacidad.

La consejera anunció además que el Gobierno de Canarias ha solicitado al Estado elevar de 30 a 80 millones de euros los fondos destinados a pobreza, con el objetivo de reforzar la atención a las familias en situación de vulnerabilidad y, especialmente, a los menores.

En este ámbito, Delgado avanzó que su departamento prepara la nueva Ley de Protección a la Infancia, que se encuentra pendiente del informe del Consejo Consultivo antes de su traslado al Parlamento de Canarias.

La consejera también destacó los resultados del último Índice DEC, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, según el cual Canarias ocupa el cuarto puesto de España en materia de atención a los servicios sociales, por detrás de País Vasco, Castilla y León y Navarra.

“Caminar juntos” para diseñar las políticas de infancia

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, defendió la importancia de generar espacios de diálogo entre las organizaciones sociales y las administraciones. “Es fundamental crear foros que fortalezcan el diálogo entre las asociaciones que trabajan en el área de infancia y protección en las islas y la administración pública”, afirmó.

Candil consideró que este tipo de espacios permitirá avanzar conjuntamente en el diseño de políticas y actuaciones que sitúen a la infancia y la adolescencia en el centro de las iniciativas que afectan a sus vidas.

Por su parte, el presidente de la Plataforma de Infancia de Canarias, Jesús Trujillo, definió la iniciativa como “una alianza de entidades sin ánimo de lucro cuyo trabajo se centra en lograr el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Trujillo señaló además que la Plataforma pretende abordar los derechos de la infancia desde una perspectiva amplia y “dialogar y abordar con rigor los derechos de la infancia más allá de ámbitos como protección y reforma que son los que copan el interés habitualmente”.

La iniciativa aspira a estar presente en todas las islas

La Plataforma de Infancia nació en el ámbito estatal a finales de los años noventa con el propósito de coordinar los esfuerzos de organizaciones dedicadas a la infancia y promover sus derechos conforme a la Convención sobre los Derechos de la Infancia.

La jornada celebrada en Canarias supone el punto de partida para incorporar nuevas entidades sociales vinculadas al ámbito de la infancia y las familias. La plataforma ya cuenta en las islas con la adhesión de Save The Children, ANAR, Mensajeros, Nuevo Futuro, UDECA, Scouts, Hermanas de Copile, Mundo Nuevo y Diagrama.

Entre sus objetivos figura ahora ampliar progresivamente su implantación hasta contar con representación en todas las islas en el plazo de un año, consolidando una red de organizaciones que contribuya a coordinar iniciativas y defender los derechos de niños, niñas y adolescentes en Canarias.