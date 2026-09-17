Instituciones y expertas alertan desde Canarias del avance del negacionismo machista

Representantes institucionales, juristas y expertas han alertado este jueves en Las Palmas de Gran Canaria del avance de los discursos negacionistas sobre la violencia machista y han defendido reforzar la formación, la cooperación internacional y las políticas públicas para combatirla

Manifestación en Las Palmas de Gran Canaria con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. EFE/Elvira Urquijo A

En el congreso de presentación del nuevo Observatorio Iberoamericano contra la Violencia de Género celebrado este jueves en Las Palmas de Gran Canaria, su directora, la magistrada María Auxiliadora Díaz, ha defendido que «más que nunca» son necesarios foros de este tipo ante el auge de posiciones que «niegan lo que es algo totalmente evidente«.

Díaz ha sostenido que existe el riesgo de que «dentro de unos años no podamos hablar con la misma tranquilidad que podemos estar hablando hoy» sobre violencia contra las mujeres. Por eso, ha pedido actuar frente a discursos que cuestionan su existencia.

Posición unánime de las instituciones

La inauguración institucional del congreso ha reunido en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) a representantes institucionales. Estaban representados Gobierno de Canarias y Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJC). También el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento capitalino y la Delegación del Gobierno.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha afirmado que las instituciones deben «poner pie en pared contra los que niegan esta violencia tan cobarde, injusta y asesina» y ha lamentado que «cada día más los demócratas escuchamos barbaridades y planteamientos que niegan la desigualdad y la violencia machista».

En la misma línea, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha denunciado los «discursos crueles» que buscan «hacer retroceder la protección de la mujer» y ha defendido que la lucha contra la violencia machista «es una lucha de toda la sociedad».

La vicerrectora de Profesorado, Planificación y Ordenación Académica de la ULPGC, Belén López, ha señalado que su institución combate «a través del conocimiento contrastado con la ciencia y con el derecho» las «teorías negacionistas» sobre la violencia de género y «todo el ruido que generan».

Evitar la revictimización

El presidente del TSJC, Juan Avello, ha reclamado reforzar la formación especializada en perspectiva de género de todos los operadores jurídicos y garantizar procedimientos que eviten la revictimización, asegurar una evaluación rigurosa del riesgo y promover resoluciones suficientemente motivadas.

Avello ha abogado por «una justicia especializada, independiente, rigurosa y, sobre todo, cercana» y ha asegurado que la violencia contra las mujeres «no es un fenómeno privado, es una manifestación de desigualdad y una grave vulneración de derechos fundamentales».

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado que las mujeres víctimas deben encontrar «una administración que las escuche, proteja y acompañe sin añadir más obstáculos a su camino».

Clavijo ha subrayado además que «una mujer no tiene que haber denunciado para recibir ayuda», al señalar que «primero está su seguridad, su recuperación y su derecho a ser escuchada sin ser juzgada», y ha defendido ampliar la respuesta institucional ante nuevas formas de violencia, como la digital o la económica.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha pedido reforzar la cooperación entre administraciones, justicia, universidad y sociedad civil para garantizar que las mujeres puedan «vivir en libertad, con seguridad y en igualdad».

Darias ha insistido en que «ni un paso atrás» frente a la violencia machista y ha insistido en incorporar la perspectiva feminista a todas las políticas públicas.

Violencia vicaria e institucional, más invisibles

Durante la jornada, Auxiliadora Díaz ha mostrado también su preocupación por la violencia digital, la pornografía vinculada a la violencia sexual, la trata con fines de explotación sexual y la violencia vicaria e institucional, que considera que están siendo «mucho más invisibles» que la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja.

La magistrada ha recordado además que Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor volumen de asuntos relacionados con violencia de género.

En el congreso, que se celebra este 17 y 18 de septiembre, participan representantes de Naciones Unidas, del Consejo General del Poder Judicial, del ámbito universitario y especialistas internacionales en violencia de género y acceso a la justicia.

El programa abordará cuestiones como los estereotipos de género, la violencia digital, la trata de seres humanos, la violencia vicaria, la infancia como víctima directa y el acceso a la justicia con perspectiva de género.