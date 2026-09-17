La delegación de Canarias afronta este jueves y viernes las jornadas profesionales de la feria japonesa con 20 reuniones B2B ya cerradas y el objetivo de alcanzar al menos 25 encuentros con potenciales socios, publishers e inversores

El gaming canario da este jueves un nuevo salto en su proyección internacional con su participación en Tokyo Game Show 2026, una de las grandes citas mundiales de la industria del videojuego. La feria reúne en Japón a estudios, publishers, inversores y grandes compañías de uno de los sectores tecnológicos y creativos con mayor alcance global.

Tokyo Game Show 2026. Gobierno de Canarias

La participación en Tokyo Game Show constituye el principal hito empresarial de la misión que el Gobierno de Canarias, a través de PROEXCA y bajo la marca Canary Islands Games, desarrolla esta semana en Japón. La delegación afrontará este jueves y viernes los Business Days, las dos jornadas de la feria reservadas a profesionales, con una agenda centrada en reuniones B2B, generación de contactos comerciales y captación de inversión.

La edición de este año coincide, además, con el 30 aniversario de Tokyo Game Show, tres décadas de trayectoria de un encuentro convertido en uno de los grandes escaparates internacionales de la evolución del videojuego y de las nuevas tendencias de la industria.

El viceconsejero de la Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, destacó que “Canarias quiere ocupar su espacio en una industria global que mueve talento, inversión y conocimiento, y estamos en Tokio para conseguir que una parte de esos proyectos se desarrolle desde las islas”.

Cabello señaló que “hemos venido con empresas, con talento y con una propuesta concreta que presentar a quienes están tomando decisiones en esta industria. Queremos que conozcan lo que ya está ocurriendo en Canarias, pero, sobre todo, que descubran las posibilidades que ofrecen las islas para invertir, desarrollar proyectos y crecer desde un territorio europeo conectado con tres continentes”.

Tokyo Game Show 2026. Gobierno de Canarias

Dos días para convertir contactos en oportunidades

La agenda de este jueves y viernes tendrá un marcado carácter empresarial. La delegación canaria está inscrita en la plataforma profesional MeetToMatch y llega a Tokyo Game Show con 20 reuniones ya cerradas para los dos primeros días de networking, con el objetivo de alcanzar al menos 25 encuentros de alto nivel y generar contactos cualificados con interés y potencial real.

El objetivo pasa por aprovechar la concentración en Tokio de los principales actores de la industria para conectar directamente a las empresas canarias con potenciales socios, publishers e inversores y, al mismo tiempo, presentar el archipiélago como un destino competitivo para la implantación y el desarrollo de nuevos proyectos.

Canarias llega a esas reuniones con una propuesta que combina fiscalidad diferenciada, apoyo institucional, talento cualificado y formación especializada, calidad de vida y conectividad tricontinental. PROEXCA utiliza estos elementos en su estrategia para atraer empresas audiovisuales y de videojuegos a las islas. Japón forma parte de los mercados prioritarios de esta estrategia junto a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Corea del Sur o Singapur, entre otros.

Cabello explicó que “la internacionalización tiene que funcionar en las dos direcciones: queremos ayudar a nuestras empresas a salir, encontrar socios, financiación y nuevos mercados, pero también queremos que el talento, el capital y los proyectos internacionales encuentren en Canarias condiciones para instalarse y generar actividad y empleo cualificado”.

“Ese es el sentido de estar aquí. No se trata solo de ganar visibilidad, sino de convertir esa visibilidad en relaciones empresariales y esas relaciones en proyectos reales para Canarias”, añadió.

Tokyo Game Show 2026. Gobierno de Canarias

Una delegación que muestra el ecosistema canario

La misión cuenta con una amplia representación del ecosistema empresarial y sectorial de las islas. Participan Luca Contato, de Rising Pixel; Artamy Rodríguez Plata, de la Fundación Canaria C.D. Tenerife; Eduardo González García, de Proyecto Foxter SL; David Carmona Ballester, de la Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuego (ACADEVI); Sergio Prieto, de Quantum Box Games; Fernando Yeray Sánchez Escobar, de la Fundación Canaria UD Las Palmas; Luis Torres García, de Drakhar Studio SL; Dácil Afonso González, de A1M Gamesports SL; Ángel Gabriel González Gaspar, de Studios Demanzon; Pablo Lorenzo González-Moro, de Daimonia Project; Alessandro Ferrari, de Cherrytree Studio; y Zulay Rodríguez, de la Asociación Regional Canaria para el Avance de los Deportes Electrónicos y Videojuegos (ARCADEV).

La presencia empresarial permite mostrar en Tokio la diversidad del ecosistema que se está desarrollando en las islas y, sobre todo, que sean sus propios protagonistas quienes presenten sus proyectos, establezcan relaciones comerciales y exploren nuevas vías de colaboración en uno de los principales mercados internacionales del videojuego.

Asimismo, la presencia canaria en Tokyo Game Show permite mostrar también la dimensión social de los videojuegos y los eSports a través del trabajo que desarrollan las fundaciones de la UD Las Palmas y del CD Tenerife. Ambas entidades impulsan iniciativas como Al Golpito y Desafío junto al Gobierno de Canarias, que conectan fútbol, eSports e inclusión y utilizan el deporte y las nuevas formas de competición digital como herramientas para generar oportunidades y favorecer la participación de personas con discapacidad.

Tokyo Game Show 2026. Gobierno de Canarias

Canarias refuerza su posición en una industria global

La participación en Tokyo Game Show representa la tercera presencia consecutiva de Canarias en la feria y forma parte de una estrategia sostenida para reforzar el posicionamiento del archipiélago en el mercado asiático, establecer nuevas alianzas comerciales y consolidar las islas como destino para la industria del videojuego.

La estrategia combina el apoyo a la internacionalización de las empresas canarias con la captación de inversión exterior. Como resultado de las acciones desarrolladas por PROEXCA, el sector del videojuego representó el 12,1% de los 74 proyectos implantados en Canarias en 2023 a través de su labor de atracción de inversiones y el 3,5% de los más de 100 millones de euros de inversión estimada asociados al conjunto de esos proyectos.

Para Cabello, el desafío pasa ahora por “seguir fortaleciendo lo que ya estamos construyendo. Canarias ha demostrado que puede generar un ecosistema vinculado al videojuego y a las industrias digitales. El siguiente paso es conectarlo cada vez más con los grandes centros de decisión internacionales y conseguir que esa conexión se traduzca en más empresas, más proyectos y más oportunidades profesionales en las islas”.