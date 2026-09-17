Canarias abre la convocatoria del Bono Alquiler Joven 2026-2027

La nueva convocatoria, dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, cuenta con un presupuesto de 12,87 millones de euros y permitirá recibir hasta 250 euros mensuales durante 24 meses

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Pino de León, publica hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven 2026-2027. El programa se dirige a personas de entre 18 y 35 años. El objetivo es ayudarles a afrontar el pago del alquiler de su vivienda habitual y facilitar su emancipación y desarrollo vital.

Imagen de archivo. Sephelonor

La ayuda podrá alcanzar 250 euros mensuales, con un importe máximo de 6.000 euros distribuidos en 24 mensualidades. Las subvenciones cuentan con un presupuesto global de 12.878.000 euros, de los que 10.600.000 euros proceden del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y 2.278.000 euros corresponden a financiación de los cabildos de Lanzarote y La Graciosa y Tenerife.

Financiación estatal e insular

La aportación de los cabildos permitirá canalizar fondos insulares al programa. También, reforzar las actuaciones de apoyo al acceso a la vivienda para la población joven de Lanzarote y La Graciosa y Tenerife.

En el caso de Lanzarote y La Graciosa, la convocatoria incorpora 378.000 euros procedentes de remanentes de crédito no ejecutados de la convocatoria del Bono Alquiler Joven de 2025, que se integran ahora en la convocatoria de 2026. Por su parte, el Cabildo de Tenerife aporta 1,9 millones de euros.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes durante 15 días hábiles, desde el 18 de septiembre hasta el 8 de octubre de 2026, ambos inclusive. El Gobierno de Canarias establece como vía preferente la presentación telemática a través de su sede electrónica.

Ayudas de hasta 6.000 euros para facilitar la emancipación

El programa pretende facilitar la emancipación y el acceso y mantenimiento de una residencia a personas jóvenes con escasos recursos económicos. Para ello, ofrece una ayuda directa al alquiler de 250 euros mensuales, hasta alcanzar los 6.000 euros durante un periodo de 24 mensualidades.

El programa contempla a personas mayores de edad, residentes en España, con un contrato de alquiler de vivienda en Canarias y unos ingresos anuales correspondientes a 2025 que no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

En determinados casos, los límites de ingresos pueden ser superiores. Las familias numerosas de categoría general, las personas con discapacidad y las víctimas de terrorismo podrán alcanzar cuatro veces el IPREM, mientras que las familias numerosas de categoría especial y las personas con discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33 % podrán alcanzar cinco veces el IPREM.

Límites de renta

El importe máximo del alquiler por vivienda se ha fijado en 900 euros mensuales en todos los municipios de Canarias, mientras que, en el caso del alquiler de habitaciones, el límite se establece en 450 euros al mes.

Pago semestral tras justificar el alquiler

El Gobierno de Canarias establece que el abono de la subvención se realizará con carácter semestral, una vez que la persona beneficiaria justifique el pago del alquiler.

Cuando la solicitud se presente con efectos retroactivos, la administración podrá abonar directamente la ayuda en el momento de la concesión, siempre que la persona solicitante acredite los recibos correspondientes.