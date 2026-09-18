Las comunidad autónomas gobernadas por el Partido Popular y la comunidad autónoma de Canarias han rechazado este viernes el Plan Estratégico de Educación Inclusiva presentado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón (2i), durante la Conferencia Sectorial de Educación. Fernando Sánchez / Europa Press

El desarrollo del Plan Estratégico de Educación Inclusiva no ha salido adelante por 12 votos en contra (de las CC.AA. del PP más Canarias) y 6 votos a favor (de las CC.AA. del PSOE, el País Vasco y el Ministerio).

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha criticado que las comunidades autónomas del Partido Popular hayan rechazado el desarrollo del Plan Estratégico de Educación Inclusiva, durante la Conferencia Sectorial celebrada este viernes.

«Sorprendentemente ha sido rechazado por las comunidades autónomas donde gobierna el PP. Lamentablemente interpretamos que una posición ideológica, una estrategia partidista, ha impedido que España se dote de un plan estratégico que luego debía ser desarrollado», ha lamentado el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa.

«Exigencia ética»

El secretario de Estado ha destacado que sacar adelante este plan «era una exigencia ética» para atender «lo mejor posible» al alumnado que «lo necesita más». «Era el marco conceptual a partir del cual desarrollar normativas y financiación. El rechazo de las comunidades autónomas no nos va a impedir continuar con el trabajo en favor de esa cantidad de alumnos», ha puntualizado.

El Plan Estratégico de Educación Inclusiva presentado en la Conferencia Sectorial establece un marco conceptual de actuación a la diversidad de todo el alumnado.

Ante la necesidad de seguir avanzando en el camino de la inclusión, el Ministerio inició una serie de actuaciones para elaborar un plan estratégico de educación inclusiva que garantice que se da una respuesta educativa a la diversidad del alumnado, construyendo espacios de interlocución con distintos agentes de la comunidad educativa.

El Plan se presentaba como un marco de actuación integral con el objetivo de consolidar un sistema educativo inclusivo, equitativo y de calidad en todo el territorio español. Los objetivos generales de este plan buscan garantizar que todo el alumnado, sin excepción, tenga acceso a una educación que responda a sus necesidades individuales y que promueva su pleno desarrollo personal, académico y social.

Asimismo, incide en la evaluación y el seguimiento de las políticas inclusivas con el fin de garantizar que las medidas implementadas tengan un impacto real y positivo en la vida del alumnado.

Un modelo que puede restringir la libertad de las familias

Castilla y León ha rechazado el Plan Estratégico de Educación Inclusiva presentado por el Ministerio al considerar que «plantea un modelo que puede restringir la libertad de las familias para elegir la modalidad de escolarización que mejor responda a las necesidades de sus hijos».

La comunidad autónoma defiende que educación inclusiva y Educación Especial «son compatibles y que la inclusión debe garantizar a cada alumno el entorno educativo, los profesionales y los apoyos que mejor respondan a sus necesidades, ya sea en un centro ordinario o en un centro de Educación Especial.

Asimismo, considera «imprescindible» preservar la función de escolarización y atención directa de los centros de Educación Especial, además de su papel como centros de referencia y apoyo, especialmente para aquellos alumnos que requieren una atención altamente especializada.

Por tanto, rechaza «un modelo que priorice una única modalidad de escolarización y defiende la libertad de elección de las familias, la atención personalizada y la coexistencia de diferentes modalidades educativas».

Reparto de más de 31,2 millones para impulsar la FP

Durante la reunión, el Ministerio y las comunidades autónomas sí han acordado el reparto de 31.296.070 euros destinados al impulso y calidad de la Formación Profesional.

El reparto de 31,5 millones euros permitirá financiar la organización y participación de los campeonatos Skills de Formación Profesional; impulsar la movilidad nacional e internacional de estudiantes y profesorados mediante estancias formativas; apoyar proyectos de innovación y transferencia de conocimiento entre centros y empresas y reforzar la formación y actualización del profesorado, de los formadores y de las personas que participan en el desarrollo del sistema.

Todas estas actuaciones comparten los objetivos de seguir mejorando de la calidad de la FP, impulsar la innovación, favorecer la colaboración con empresas y garantizar que alumnado y profesorado dispongan de las herramientas necesarias para responder a los retos de un mercado laboral en constante transformación.

Educación Infantil, Primaria y Secundaria

El Ministerio también ha informado a las comunidades autónomas sobre los trabajos para modificar el real decreto por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

En cuanto al Informe PISA 2025 de la OCDE, el secretario de Estado de Educación ha reconocido que les «preocupa» ya que España «no tiene buenos resultados» pero ha rechazado los «discursos catastrofistas, apocalípticos prácticamente».

«PISA dice que hay que mejorar, sin ninguna duda. PISA nos obliga a repensar muchas estrategias como la competencia lectora, pero es una evaluación más, una evaluación comparativa y hay que tomarla con mucho interés pero no es la única evaluación», ha precisado.

No obstante, De la Rosa ha agregado que PISA señala «una causa» de los resultados: «Nos dice que la lectura apresurada que imponen las pantallas está haciendo perder capacidad de atención. No significa abandonar la tecnología de ninguna manera, significa que tenemos que intensificar las competencias lectoras».