Un grupo de migrantes de origen magrebí, entre ellos varios menores de edad, llegaron a primera hora de este miércoles a Playa Bastián, en Teguise

Informa: Redacción Informativos RTVC

Un grupo de migrantes de origen magrebí, varios de ellos menores de edad, ha arribado a primeras horas de este miércoles por la mañana a la orilla de Playa Bastián, en el municipio de Teguise de la isla de Lanzarote, donde se han localizado a 19 miembros de la expedición y se busca al resto, según fuentes del Consorcio de Seguridad y Emergencias insular.

La alerta de la llegada de la embarcación de los migrantes se dio sobre las siete y cuarto de la mañana por un vecino de la zona que la avistó desde tierra, ha confirmado el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad regional 112, señalando que hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades comenzaron la búsqueda por los alrededores para tratar de localizar a tres o cuatro personas más que viajaban en la embarcación y que se dispersaron tras tomar tierra, han explicado las fuentes del Consorcio de Lanzarote.

Grupo de migrantes llegados a Playa Bastián, en Teguise. Imagen RTVC

Fuentes que han detallado que entre los 19 inmigrantes ya localizados, en su mayoría varones y adultos, hay algunos menores de edad, incluida una niña.