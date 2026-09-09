La ONG Caminando Fronteras ha calificado de «terrible» la situación de Ceuta y la utilización e instrumentalización de las personas migrantes para desestabilizar la democracia

Continúan construyéndose casetas en la playa del Trampolín por los migrantes. Imagen EFE

La fundadora de la ONG Caminando Fronteras, Helena Maleno, ha calificado de «terrible» la situación de Ceuta y ha advertido que «todo es posible» tras el uso de «niños y adolescentes» en esta crisis, en un mundo donde el «tema territorial es básico y se ha roto el sistema internacional de derechos humanos».

En declaraciones a los periodistas, con motivo de su intervención en un seminario organizado por el Consejo General del Poder Judicial para abordar el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, Maleno ha afirmado además que «nunca habíamos vivido una situación como esta en una situación de frontera», muy diferente del fenómeno migratorio que afecta a Canarias.

«En Ceuta se mezcla y se hace realidad el discurso de la amenaza híbrida, se ha instrumentalizado a las personas migrantes por una serie de anexiones territoriales y (…) se ha puesto en jaque la estabilidad democrática», ha señalado.

Y por todo ello, ha subrayado que es preciso «tener altura política para analizar lo ocurrido».

En opinión de la representante de Caminando Fronteras, Ceuta ha sido «bastante abandonada en este mes y medio y hay que poner la mirada y todos los esfuerzos para recuperar los derechos humanos que se han visto violentados».

Ha asegurado que la situación en la ciudad autónoma es «terrible» respecto a los derechos humanos de todas las personas que están en el territorio, y ha expresado que están «muy preocupadas por la situación de la infancia, de niños, niñas y niñes, y de adolescentes que no están siendo protegidos y pueden desaparecer en cualquier momento, como ha pasado en otras crisis similares».