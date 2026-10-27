El presidente de Canarias no ha tenido contestación por parte del Gobierno sobre las medidas urgentes demandadas por el archipiélago tras el repunte migratorio en la ruta atlántica

Declaraciones: Fernando Clavijo, presidente de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este martes que «no» ha recibido «ninguna respuesta aún» a la carta que ha enviado al Gobierno de España solicitando medidas urgentes ante la activación de la ruta atlántica y la llegada de migrantes.

Además, Clavijo ha indicado, en declaraciones previas a su participación en un Foro de Europa Press, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, que tampoco se ha recibido respuesta a las «tres peticiones» que ha realizado la consejera regional de Bienestar Social, Candelaria Delgado, desde hace semanas, por ello espera que «a lo largo del día alguien pueda contestar».

Instalaciones del CATE de San Andrés, El Hierro. Imagen RTVC / Eduardo Pulido

De todas formas, avanzó que este miércoles se trasladará a la isla de El Hierro, donde ha afirmado que la situación «es muy compleja» en el ámbito sanitario o de medios, entre otros, y con ello pretende mostrar el «respaldo del Gobierno de Canarias», para que sus ciudadanos sepan que están «ahí».

Para el jefe del Ejecutivo regional este «tipo de consecuencias» ya se advirtió ante la activación del Pacto de Asilo europeo, a lo que ha sumado que llevan «meses diciendo que la información» que estaba llegando «era de reactivación de la ruta atlántica» atendiendo a los «propios informes del interior y del CNI».

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Junta de seguridad

Clavijo ha subrayado que él habla de «Gobierno a Gobierno», incidiendo en que interpela a quien tiene las competencias. Por ello, ha matizado que le gustaría que convocaran la junta de seguridad para poder tener información «de la situación real» y que se puedan poner los recursos, ya que ha advertido de que la situación sanitaria en El Hierro «es muy compleja», el hospital «está absolutamente saturado, los trabajadores están desbordados».

En lo que se refiere a la situación del CATE, con las condiciones en las que están las personas, ha asegurado que «deja mucho que desear».

Cuestionado por un plan B si el Gobierno de España no responde, expuso que es el que están realizando y que se centra en «utilizar los recursos de Canarias para poder atender» a los migrantes de la forma «más digna».

De todas formas, ha puntualizado que en el caso de que esta situación sea «duradera», se podría acudir a los tribunales.