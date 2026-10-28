Rescatan un cayuco con 139 personas a bordo al sur de El Hierro

La Salvamar Navia localizó la embarcación después de partir en su búsqueda tras una alerta de la Guardia Civil a las 20.00 horas de este martes de la posible presencia de un cayuco con migrantes en alta mar.

Una embarcación de Salvamento Marítimo. Imagen Salvamento Marítimo (archivo)

Salvamento Marítimo ha auxiliado en las últimas horas a 139 personas de origen subsahariano, entre ellas nueve menores y seis mujeres, que iban en un cayuco detectado a 18,5 kilómetros de la costa sur de El Hierro, según ha informado el 112 y la sociedad estatal.

La Salvamar Navia localizó la embarcación después de partir en su en su búsqueda tras una alerta de la Guardia Civil a las 20.00 horas de este martes de la posible presencia de un cayuco con migrantes en alta mar.

Tras dar con el cayuco a las 21.00 horas, la tripulación de la Navia lo acompañó hasta La Restinga, donde culminó a las 22.10 horas el desembarco de todos los migrantes que iban en él.

Tres ocupantes de este cayuco precisaron traslado al hospital público de El Hierro, según ha detallado el 112.

A punto de concluir un mes en el que han llegado solo a El Hierro en cayuco casi 3.000 migrantes en un nuevo repunte de la Ruta Atlántica, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se desplaza este miércoles al puerto de La Restinga para analizar las necesidades de los recursos de acogida y asistencia sanitaria que operan en la isla más occidental del archipiélago.