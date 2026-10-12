Gran Canaria concentra el mayor número de operaciones de los aeropuertos canarios en el cierre del puente del Pilar, con 379 vuelos programados

Los aeropuertos canarios operan 1.227 vuelos este lunes, un 3% menos que en 2025. Europa Press

Los aeropuertos de la red de Aena en Canarias tienen programados este lunes, 12 de octubre, un total de 1.227 vuelos, coincidiendo con la última jornada del puente del Pilar.

La cifra supone un descenso del 3% respecto al mismo día de 2025, con 35 operaciones menos, según los datos del gestor aeroportuario recogidos por Europa Press.

Por instalaciones, el Aeropuerto de Gran Canaria encabeza la actividad prevista, con 379 vuelos. Le siguen Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 246 operaciones; Tenerife Sur, con 180; y César Manrique-Lanzarote, con 174.

La mayor parte de los movimientos programados

Estos cuatro aeropuertos concentran la mayor parte de los movimientos programados para esta jornada festiva.

El resto de las instalaciones aeroportuarias del archipiélago registra cifras más reducidas.

Fuerteventura tiene previstos 148 vuelos, mientras que La Palma suma 72, El Hierro cuenta con 20 y La Gomera cierra la lista con ocho operaciones programadas. Con esta actividad concluye el dispositivo de vuelos previsto para el puente del Pilar en Canarias.