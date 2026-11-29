Cuatro personas han sido rescatadas con vida después de que la embarcación, que había partido de Banjul el jueves, se incendiara con más de 150 personas a bordo

Desembarcan en El Hierro 215 migrantes que viajaban en un cayuco. Foto de Archivo. EFE

Al menos tres migrantes han muerto y otros 143 permanecen desaparecidos tras incendiarse un cayuco que había partido el pasado jueves desde Gambia. Cuatro personas han sido rescatadas con vida.

Las primeras informaciones apuntan a que más de 150 personas viajaban a bordo de la embarcación. Este incendio se produjo durante la noche del jueves. La Marina de Gambia ha confirmado la recuperación de tres cuerpos.

La organización estima que hay al menos 143 desaparecidos, aunque advierte de que todavía no se ha determinado oficialmente el número exacto de víctimas, supervivientes y personas desaparecidas.

Casi 4.800 personas interceptadas en Gambia desde octubre

El suceso vuelve a poner el foco en la peligrosidad de las rutas migratorias que conectan África occidental con Canarias.

Gambia y el vecino Senegal son puntos de origen y tránsito de personas que intentan llegar al archipiélago en embarcaciones precarias.

Desde el pasado 1 de octubre, las autoridades gambianas han interceptado cerca de 4.800 personas que pretendían emigrar de manera irregular.

Las autoridades de Gambia recibieron este lunes a una delegación de la Policía Nacional española. Durante el encuentro, ambas partes reafirmaron su colaboración para reforzar la cooperación institucional y mejorar la gestión migratoria en el país africano.

Una de las rutas migratorias más peligrosas

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 679 personas han muerto o permanecen desaparecidas en esta ruta migratoria desde principios de 2026 hasta noviembre.

El incendio del cayuco se suma así a los episodios mortales registrados en una de las rutas más peligrosas utilizadas por las personas migrantes para intentar alcanzar Canarias.