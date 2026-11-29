Salvamento Marítimo ha rescatado dos embarcaciones localizadas por la Guardia Civil a 12 y 13 millas de La Restinga. Entre los supervivientes hay 34 mujeres y 35 menores
Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a dos cayucos con 218 personas migrantes a bordo, que navegaban en aguas próximas a La Restinga, en la isla de El Hierro. Entre los ocupantes de una de las embarcaciones se encontraba una persona fallecida.
El primero de los cayucos fue localizado por la Guardia Civil a unas 13 millas de El Hierro. Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador de Salvamento en Tenerife activó a la salvamar Acrux, que se desplazó hasta el lugar para auxiliar a sus ocupantes.
En esta primera embarcación viajaban 87 personas, entre ellas 68 hombres, nueve mujeres y diez menores, además de un migrante fallecido. Todos desembarcaron en la isla a las 08.00 horas de este domingo.
131 migrantes en el segundo cayuco
Por otro lado, durante la noche de este sábado, la salvamar Diphda escoltó a un segundo cayuco hasta El Hierro, después de que fuera localizado por la Guardia Civil a unas 12 millas de La Restinga.
Los ocupantes de esta segunda embarcación, 131 personas de origen subsahariano, llegaron a tierra a las 22.15 horas. Entre ellos había 25 mujeres y 25 menores.
En total, las dos operaciones se han saldado con el rescate de 218 personas migrantes, de las cuales 34 son mujeres y 35 menores, además de un fallecido.