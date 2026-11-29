Salvamento Marítimo ha rescatado dos embarcaciones localizadas por la Guardia Civil a 12 y 13 millas de La Restinga. Entre los supervivientes hay 34 mujeres y 35 menores

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a dos cayucos con 218 personas migrantes a bordo, que navegaban en aguas próximas a La Restinga, en la isla de El Hierro. Entre los ocupantes de una de las embarcaciones se encontraba una persona fallecida.

Salvamento Marítimo. Archivo RTVC

El primero de los cayucos fue localizado por la Guardia Civil a unas 13 millas de El Hierro. Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador de Salvamento en Tenerife activó a la salvamar Acrux, que se desplazó hasta el lugar para auxiliar a sus ocupantes.

En esta primera embarcación viajaban 87 personas, entre ellas 68 hombres, nueve mujeres y diez menores, además de un migrante fallecido. Todos desembarcaron en la isla a las 08.00 horas de este domingo.

131 migrantes en el segundo cayuco

Por otro lado, durante la noche de este sábado, la salvamar Diphda escoltó a un segundo cayuco hasta El Hierro, después de que fuera localizado por la Guardia Civil a unas 12 millas de La Restinga.

Los ocupantes de esta segunda embarcación, 131 personas de origen subsahariano, llegaron a tierra a las 22.15 horas. Entre ellos había 25 mujeres y 25 menores.

En total, las dos operaciones se han saldado con el rescate de 218 personas migrantes, de las cuales 34 son mujeres y 35 menores, además de un fallecido.