La Gerencia del centro coordina con el SUC y la UME el traslado de tres de los seis migrantes que se encuentran estables en Urgencia al hospital de campaña de la UME

El Hospital Insular de Nuestra Señora de Los Reyes, en El Hierro, atiende en estos momentos a un total de veinte personas migrantes que han llegado recientemente a la isla. Del total de personas migrantes atendidas, catorce permanecen ingresadas en sus instalaciones, mientras seis están en observación en el servicio de Urgencias.

Imagen cedida agencias.

Así lo ha detallado este sábado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a Europa Pres. Además, avanza que todas estas personas están estables, a excepción de una de ellas, que se encuentra «estable dentro de la gravedad».

Población residente

Respecto a la cifra de ingresos, advierten que se trata de la más alta registrada hasta ahora. En concreto, superando las capacidades propias del centro hospitalario, que cuenta con 31 camas instaladas y en las que se atiende tanto a la población residente como a la migrante.

Por ello, la Gerencia del centro coordina con el Servicio de Urgencias Canario y la UME el traslado de tres de los seis migrantes que se encuentran estables en Urgencia al hospital de campaña de la UME, mientras un cuarto migrante –el que se encuentra estable dentro de la gravedad– será derivado a través del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de La Candelaria (Tenerife).