El objetivo de esta solicitud al Frontex en el África Occidental es contener la llegada de cayucos a la isla de El Hierro y en general a las costas del archipiélago

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, ha confirmado que esta semana el Gobierno de España le solicitó su despliegue para contener la llegada de cayucos a El Hierro desde diferentes países de África. Los trabajos de la agencia se centran ahora mismo en la costa de Senegal.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La solicitud, cursada por escrito a comienzos de esta semana, busca aumentar los medios de vigilancia marítima y aérea en las rutas de los cayucos que conectan África Occidental con el Archipiélago. La petición responde a una demanda del Gobierno de Canarias ante el repunte de la presión migratoria.

Un cayuco arriba al puerto de La Restinga, en El Hierro. Imagen EFE

La Cadena SER, que ha entrevistado al portavoz de Frontex, Chris Borowski, quien señala que la asistencia solicitada se centra especialmente en mejorar la detección temprana de embarcaciones desde el aire, antes de que se adentren en zonas de alto riesgo.