El mayor seísmo alcanzó una magnitud de 3 y se localizó al oeste de El Pinar, mientras que otros tres movimientos sísmicos se registraron en las proximidades de La Frontera

Terremotos registrados por el IGN en la costa oeste de El Hierro. Imagen IGN

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cinco terremotos en la costa oeste de la isla de El Hierro durante la madrugada de este viernes. Los movimientos sísmicos se produjeron entre la 01:13 y las 02:19 horas, con magnitudes comprendidas entre 1,9 y 3.

El primero de los terremotos se registró a las 01:13:43 horas, al oeste del municipio de El Pinar, con una magnitud de 3 y una profundidad de 37 kilómetros. Apenas cinco minutos después, a las 01:18:05 horas, el IGN detectó un segundo movimiento sísmico, esta vez al suroeste de El Pinar, de magnitud 2,5 y a 35 kilómetros de profundidad.

La actividad sísmica continuó en la zona oeste de La Frontera, donde se localizaron los tres siguientes terremotos. El primero de ellos tuvo lugar a las 01:53:21 horas, con una magnitud de 2,4 y una profundidad de 36 kilómetros.

Tres minutos después, a las 01:56:28 horas, se registró otro seísmo en la misma zona, de magnitud 1,9 y a 34 kilómetros de profundidad. El quinto y último movimiento detectado hasta el momento se produjo a las 02:19:28 horas, con una magnitud de 2,4 y una profundidad de 40 kilómetros.

Los cinco terremotos se localizaron en el entorno de la costa oeste de El Hierro y se produjeron a profundidades de entre 34 y 40 kilómetros.