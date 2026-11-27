En el cayuco cercano a El Hierro podría haber varias personas fallecidas a falta de confirmación cuando Salvamento Marítimo llegue al punto donde está la embarcación

Llegan a Gran Canaria 49 ocupantes de una neumática y buscan un cayuco al sur de El Hierro. EP





Salvamento Marítimo ha desembarcado en las últimas horas en Gran Canaria a 49 migrantes que iban en una neumática. Y se dirige a esta hora a auxiliar a un cayuco avistado esta madrugada por un yate a 72 kilómetros al sur-sureste de El Hierro. La neumática fue avistada este jueves por un buque mercante cuando iba a la deriva al suroeste de Canarias.

El Centro de Coordinación de Las Palmas movilizó a la Guardamar Urania, que rescató a 49 personas (42 hombres, 6 mujeres y 1 menor) y las trasladó a Arguineguín, al sur de Gran Canaria, donde su tripulación acabó de desembarcar a estas personas a las 23:15 horas, según ha informado este viernes Salvamento Marítimo.

El Hierro

Además, a esta hora la Salvamar Navia acude al encuentro de un cayuco localizado a las 03.39 horas por un yate a 72 kilómetros al sur-sureste de El Hierro. Una isla donde serán desembarcadas en las próximas horas sus ocupantes, cuyo número aún se desconoce.

De esta isla está previsto que este viernes deriven a recursos de acogida de Tenerife y Gran Canaria a 765 personas llegadas en los últimos días en cayucos. Todo dada la saturación que registran los dispositivos humanitarios habilitados en territorio herreño, según han informado fuentes de este operativo.