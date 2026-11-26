El Hierro ha recibido 199 embarcaciones en lo que va de año y muchas permanecen amontonadas en una explanada ante las dificultades para retirarlas

Decenas de cayucos se acumulan en una explanada del municipio de La Frontera, en El Hierro, en una imagen que refleja la dimensión de la crisis migratoria que afronta la isla. En lo que va de año han llegado 199 embarcaciones, muchas de ellas continúan almacenadas en este espacio.

Imagen de archivo de los cayucos acumulados en La Frontera, El Hierro. Archivo REUTERS/Jesús Cabrera

La acumulación de estas embarcaciones evidencia las dificultades para retirarlas y gestionarlas al mismo ritmo al que se producen las llegadas. La imagen, captada desde el aire, muestra un espacio prácticamente ocupado por los cayucos que han alcanzado las costas herreñas.