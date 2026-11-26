El dispositivo militar de la UME colaborará en la asistencia sanitaria, los triajes y la atención a las personas que llegan a La Restinga, en una semana marcada por las llegadas multitudinarias y la saturación de los recursos de la isla

Un grupo de migrantes en el muelle de La Restinga, El Hierro. Imagen EFE

La Unidad Militar de Emergencias (UME) está movilizando un equipo sanitario integrado por un total de 120 efectivos y 25 medios para apoyar en la emergencia migratoria de El Hierro, en un despliegue que se llevará a cabo durante este jueves. Los militares van a apoyar en tareas de triaje y asistenciales, en relación a la estabilización de patologías agudas, ha informado el Ministerio de Defensa.

El dispositivo está integrado por un total de 120 militares, entre ellos 3 médicos, 8 enfermeros y 15 técnicos sanitarios, así como 25 medios, que incluyen dos ambulancias. Asimismo, efectivos de la UME instalarán dos puestos sanitarios avanzados sobre el terreno, para coordinar y dirigir el desarrollo de las actuaciones médicas asignadas.

El personal procede de los destacamentos de la UME en las islas Canarias con refuerzos procedentes de la Península, que volarán desde las bases aéreas de Torrejón de Ardoz (Madrid) y Morón de la Frontera (Sevilla).

El despliegue se ejecutará a lo lago del día de hoy, atendiendo a la planificación y los requerimientos logísticos que exigen este tipo de operaciones, ha precisado Defensa.

Misión «eminentemente sanitaria»

El coronel médico Fernando Moro, jefe de Sanidad de la UME, ha explicado que se trata de una misión «eminentemente sanitaria», pero con el apoyo de otras capacidades, con unos «objetivos claros» de apoyar a Canarias «con ese criterio de complementariedad que tenemos en la unidad».

Este despliegue responde a la solicitud realizada este miércoles por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante el «desborde» de sus medios para afrontar la emergencia migratoria en la isla.

Clavijo ha declarado una emergencia de nivel 2 (en la que cabe solicitar apoyo del Estado), por una «situación excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad derivada de la llegada masiva de personas migrantes por vía marítima a la isla de El Hierro».

El presidente canario ha dado este paso después de que, solo en los últimos dos días, hayan llegado casi 3.000 inmigrantes en pateras y cayucos a la isla de El Hierro, cuyo censo de población es de 12.000 habitantes.

El número de efectivos y medios de la UME podrá ampliarse en caso de que la evolución de la situación así lo requiera, ha señalado Defensa.

Primera embarcación del jueves

La isla continúa pendiente de la llegada de refuerzos para hacer frente a una emergencia que requiere la coordinación de todas las administraciones. Solo durante este miércoles llegaron más de 500 personas, mientras que durante la madrugada de este jueves se produjo un nuevo desembarco, con alrededor de 202 migrantes a bordo de una embarcación.

La situación sanitaria es especialmente complicada. El Hospital Insular de El Hierro se encontraba este miércoles completamente lleno, tanto en las camas de planta como en el servicio de Urgencias. El hospital de campaña instalado en la isla permite complementar la asistencia, aunque su capacidad se limita principalmente a la atención de patologías leves.

Los casos de mayor gravedad se continúan derivados al Hospital Nuestra Señora de los Reyes, que tampoco dispone de capacidad suficiente para asumir el elevado volumen de personas que llegan de manera continuada. Aunque se están agilizando los traslados, la respuesta sigue siendo insuficiente ante la dimensión de la emergencia.

De hecho, durante la mañana de este jueves alrededor de 600 personas migrantes salían de la isla rumbo al puerto de Los Cristianos, en Tenerife, en un nuevo operativo de traslado para aliviar la presión asistencial y de acogida.

Pese a estos movimientos, la saturación sigue siendo evidente en El Hierro. Cientos de personas se han visto obligadas a pasar la noche a la intemperie en el muelle de La Restinga, a la espera de que se habiliten nuevos recursos y lleguen los refuerzos necesarios para atender la emergencia migratoria.

Más de 10.000 personas migrantes derivadas

Según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, desde el inicio de la crisis unos 10.000 personas migrantes han sido ya trasladas desde la isla canaria a la península en las últimas semanas al intensificarse la llegada de cayucos.

Respecto a las críticas de Salvamento Marítimo por la falta de medios para atender a la llega de pateras, Torres ha recordado los recursos extra aprobados para afrontar la crisis y el envío de «una nueva inyección económica» el próximo martes. Según ha explicado de «las 5 guardamares que hay en España, tres están en Canarias».

Torres ha incidido en la necesidad del despliegue de Frontex en los países de origen y tránsito. «En nuestro territorio es absurdo porque ese trabajo lo hace la Guardia civil, la Policía Nacional y Salvamento Marítimo pero tiene que estar en Senegal, Mauritania y Marruecos donde existen convenios». También ha rechazado que por parte del Gobierno de España se haya pedido tarde el despliegue a la Unión Europea.

«Hay actas y cartas oficiales por escrito en los que el Ministerio del Interior lo ha solicitado», ha añadido.