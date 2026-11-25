La activación del nivel 2 del PLATECA permitirá reforzar los recursos sanitarios, sociales y de seguridad ante la presión migratoria en la isla

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de emergencia en El Hierro ante la llegada masiva y continuada de personas migrantes por vía marítima. La medida, que ha entrado en vigor a las 15:00 horas de este miércoles, supone la activación del nivel 2 del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Canarias (PLATECA).

La decisión se adopta ante el escenario excepcional que afronta la isla, tanto por las necesidades de atención sanitaria y social como por las cuestiones relacionadas con la seguridad y la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.

A través de la Dirección General de Emergencias, el Ejecutivo autonómico establece así un marco de coordinación para facilitar el apoyo a las administraciones implicadas y movilizar los recursos autonómicos que puedan resultar necesarios.

Entre las medidas previstas figura la posible habilitación de espacios de atención y acogida temporal en coordinación con el Cabildo de El Hierro, los ayuntamientos y el resto de organismos competentes. También se contempla el refuerzo de los medios sanitarios, asistenciales, logísticos y de protección civil.

La activación permanecerá vigente mientras continúe la situación excepcional y exista la posibilidad de necesitar recursos extraordinarios para atender las llegadas.