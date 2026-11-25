En la carta remitida este miércoles a la máxima responsable del Ejecutivo comunitario, el titular del Gobierno autonómico traslada su “profunda preocupación por el deterioro sin precedentes” de la emergencia migratoria en Canarias

Numerosos inmigrantes llegados en cayuco en los últimos días a la isla de El Hierro permanecen este miércoles en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en San Andrés, en el municipio de Valverde, bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla. EFE/ Gelmert Finol

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado formalmente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una reunión urgente para abordar la situación migratoria que atraviesa el archipiélago y reclamar una respuesta extraordinaria de la Unión Europea (UE) ante una crisis que ha alcanzado niveles “sin precedentes”.

En la carta remitida este miércoles a la máxima responsable del Ejecutivo comunitario, el titular del Gobierno autonómico traslada su “profunda preocupación por el deterioro sin precedentes” de la emergencia migratoria en Canarias y alerta de que las islas se encuentran sometidas a una presión que supera cualquier registro anterior. Exige por ello una respuesta “inmediata, coordinada y eficaz por parte de Europa”.

Situación límite del sistema de acogida

Como ejemplo de la gravedad de la situación, el presidente recuerda a Von der Leyen que en una sola jornada -este martes- llegaron a las costas de El Hierro más de 2.000 personas migrantes, una cifra “extraordinaria que evidencia la enorme presión a la que están sometidas nuestras islas”. Este dato viene a agravar la situación límite del sistema de acogida en el archipiélago tras recibir en lo que va de mes más de 16.000 migrantes. Esta cifra coloca a noviembre de 2026 como el mes en que más personas han arribado a las islas en 32 años de ruta atlántica.

El presidente canario subraya que Canarias ha llegado a un punto en el que los mecanismos ordinarios y los recursos actualmente disponibles por parte de Canarias resultan claramente insuficientes para hacer frente a la emergencia. «La situación es insostenible y exige una respuesta inmediata, coordinada y eficaz por parte de Europa», advierte a la presidenta de la Comisión Europea.

Canarias, frontera exterior de la UE

Fernando Clavijo recuerda además que Canarias no es una frontera cualquiera, sino una de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Por ello, insiste en que la presión migratoria que soportan las islas no puede recaer exclusivamente sobre las administraciones canarias y españolas, sino que debe ser asumida como un desafío europeo que requiere solidaridad, corresponsabilidad y compromiso efectivo de las instituciones comunitarias.

En este sentido, el presidente autonómico agradece la rápida respuesta ofrecida por el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, tras la comunicación remitida días atrás por el Gobierno de Canarias, que permitió mantener una reunión de trabajo para analizar la situación.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una reunión con Magnus Brunner, comisario europeo de Interior y Migración en agosto de 2025. Imagen Gobierno de Canarias

Sin embargo, considera que los acontecimientos registrados en las últimas horas y la dimensión alcanzada por la crisis hacen imprescindible elevar este diálogo al máximo nivel institucional de la UE. «La Unión Europea debe traducir sus principios de solidaridad en actuaciones concretas, inmediatas y eficaces», sostiene Clavijo, quien advierte de que Canarias no puede seguir afrontando prácticamente en solitario las consecuencias de un fenómeno cuya dimensión trasciende con mucho el ámbito regional y nacional.

Reunión urgente

Por este motivo, el presidente ha solicitado a Ursula von der Leyen una reunión urgente, bien por videoconferencia o de manera presencial en Bruselas durante la próxima semana, acompañado por una delegación del Gobierno de Canarias. El objetivo es trasladar de primera mano la gravedad de la situación, evaluar el estado actual de la emergencia migratoria y abordar las medidas extraordinarias que la Comisión Europea puede activar para reforzar el apoyo al archipiélago.

Clavijo concluye su escrito a la titular de la Comisión Europea apelando al liderazgo político de las instituciones europeas ante una situación excepcional que no admite más demoras. «Canarias necesita una respuesta europea a la altura de una crisis europea», traslada el presidente, convencido de que el momento exige decisiones firmes, recursos suficientes y una actuación inmediata por parte de la Unión Europea.