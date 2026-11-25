En lo que va de martes, ya han llegado a la isla de El Hierro dos embarcaciones, la primera de madrugada con 88 ocupantes a bordo, y la segunda a primera hora de la mañana con 102 personas migrantes

Uno de los cayucos que arribaron este lunes, 24 de noviembre de 2026, a la isla de El Hierro. Imagen EFE

La isla de El Hierro continúa recibiendo embarcaciones con personas migrantes. Durante la madrugada y las primeras horas de este martes han llegado dos nuevos cayucos con un total de 190 personas a bordo. El primero alcanzó la isla en torno a las 00:20 horas, con 88 ocupantes, mientras que el segundo llegó a primera hora de la mañana con otras 102 personas.

Estas nuevas llegadas elevan a más de 2.000 el número de migrantes que han alcanzado El Hierro entre la jornada del martes y lo que va de miércoles, en un episodio migratorio sin precedentes que mantiene los recursos de acogida completamente desbordados.

Además, uno de los últimos cayucos llegados a la isla en la jornada de ayer lo hizo con una persona fallecida, una nueva víctima de la ruta canaria que no ha conseguido sobrevivir a la travesía. Se trata de otro episodio trágico que vuelve a poner de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan quienes intentan alcanzar las costas del archipiélago.

A esta historia se suma la de una mujer embarazada que dio a luz hace unos días en mitad del océano, a bordo de una de las embarcaciones.

Récord histórico de llegadas

La jornada de este lunes ya había marcado un récord histórico en la ruta migratoria canaria. Más de 1.900 personas llegaron al archipiélago en 14 embarcaciones, la cifra más elevada registrada en un solo día en los 32 años de historia de esta ruta.

Mientras tanto, la situación en El Hierro sigue siendo especialmente complicada. Numerosas personas esperan por atención y por un posterior traslado, mientras los dispositivos de acogida no tienen capacidad suficiente para responder al volumen de llegadas.

Durante la mañana se han producido algunas derivaciones desde el muelle de La Estaca, aunque estos traslados no están siendo suficientes para aliviar la presión asistencial. En el muelle de La Restinga continúan concentrándose numerosas personas a la espera de recibir atención y de que se habiliten nuevos recursos para hacer frente a la emergencia migratoria.