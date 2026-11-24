Las seis embarcaciones que han llegado este martes se suman a las otras seis que llegaron el lunes a la isla y que han provocado nuevamente la saturación del CATE de San Andrés

Uno de los rescates realizados este lunes por una embarcación de Salvamento Marítimo en El Hierro. Imagen EFE

La llegada de seis embarcaciones con migrantes durante la madrugada y las primeras horas de este martes, unida a las llegadas de este lunes, ha vuelto a incrementar la presión migratoria sobre la isla de El Hierro. La llegada de estas personas ha provocado que la capacidad de acogida del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés se haya visto nuevamente superada.

Estas seis embarcaciones se suman a las otras seis que alcanzaron las costas herreñas durante la jornada de este lunes, por lo que la isla ha recibido doce embarcaciones en apenas dos días.

La presión migratoria también se ha extendido a Tenerife. Durante este lunes, otras dos embarcaciones llegaron al puerto de Granadilla, donde el dispositivo de asistencia atendió a los migrantes que viajaban a bordo.

La sucesión de llegadas vuelve a poner de manifiesto la intensidad de la ruta migratoria atlántica hacia Canarias y, especialmente, la situación que atraviesa El Hierro, uno de los principales puntos de entrada de estas embarcaciones al archipiélago.

La saturación del CATE de San Andrés vuelve a situar en primer plano las dificultades para atender a las personas recién llegadas y la necesidad de agilizar los traslados y los recursos de acogida ante la continuidad de las llegadas.