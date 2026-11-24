Tercera reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración que aborda la crisis migratoria en Canarias y especialmente en la isla de El Hierro, que este fin de semana ha recibido un nuevo repunte en la llegada de cayucos

Uno de los últimos cayucos llegados a la isla de El Hierro. Imagen EFE

El Palacio de La Moncloa acoge este martes a partir de las 08.00 horas la tercera reunión de comisión interministral que aborda la crisis migratoria del archipiélago, especialmente en la isla de El Hierro, que este fin de semana ha recibido un nuevo repunte en la llegada de cayucos.

Clavijo acude a la cita con la petición de que el Consejo de Ministros, el último de la legislatura, decida este martes cursar un nuevo decreto ley que permita blindar la derivación de los menores migrantes a otras comunidades autónomas y que no decaiga el 31 de diciembre.

El Gobierno canario, que sigue sin tener constancia del despliegue de Frontex en aguas de Senegal y Gambia, de donde parten ahora principalmente los cayucos en dirección al archipiélago, cifra en casi 13.000 las personas migrantes llegadas a las islas en lo que va de noviembre a bordo de 130 embarcaciones.

Solo en el mes de noviembre Canarias ha recibido 983 menores migrantes no acompañados, cuando en un año han salido de las islas 994, y ya casi cuadruplica la capacidad de acogida al tener un total de 3.325.