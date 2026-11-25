El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoce la solidaridad del pueblo herreño que está demostrando una «humanidad» que, a su juicio, falta en algunos discursos políticos

Llegada de un cayuco a El Hierro. RTVC.

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha dicho este miércoles que espera que las llegadas de embarcaciones con personas migrantes a la isla de El Hierro se reduzca en las próximas semanas.

Así se ha expresado en una entrevista en TVE, donde ha sido preguntado por la llegada de migrantes a esta isla canaria que este martes recibió a 1.971 migrantes en 14 cayucos. Entre ellos un fallecido y una niña de cuatro días nacida en el Atlántico. La cifra más alta para un solo día desde que hay registros en España.

Sánchez ha explicado que el Gobierno está en contacto con las autoridades de Senegal y Gambia. Y que lleva «semanas» reforzando los controles de seguridad para evitar que lleguen más cayucos.

Ha apuntado a que aún se deben reforzar más esos controles, abrir vías de migración regular y abordar el «debate» de la integración donde, ha añadido, hay una responsabilidad compartida con comunidades autónomas y ayuntamientos.

«Solidaridad del pueblo herreño»

Además, ha señalado que tras las crisis migratorias pasadas España tiene capacidad para atender «con dignidad a los seres humanos que están llegando». Y ha reconocido la solidaridad del pueblo de El Hierro, que está demostrando una «humanidad» que, a su juicio, falta en algunos discursos políticos.

En ese sentido, ha defendido que el discurso de la ultraderecha «ha impregnado» parte del discurso de la derecha tradicional. Pero que frente a eso hay muchos ciudadanos que entienden que estas personas intentan llegar a un país en busca de oportunidades que no tienen en sus países de origen o tránsito.

Sánchez se ha referido igualmente a la situación en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales de julio. Ha dicho que no considera un fallo que los servicios de inteligencia no lo detectaran con anterioridad.

A su juicio, lo que permitió constatar es que es necesario hacer mucho más y que hay que regular «un mundo tecnológico que, en manos de intereses espurios, puede desestabilizar ciudades y países». Ante las críticas y sospechas de que Marruecos estuviera detrás de esa llegada masiva de personas, ha insistido en que no hay elementos ciertos para decir con rotundidad que eso haya sido así. Por el contrario, ha asegurado que Marruecos tuvo una cooperación muy intensa esos días y continúa teniéndola en la actualidad.