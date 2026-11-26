La ministra de Juventud e Infancia se reunirá esta tarde con el presidente del Cabildo y visitará el Hospital Militar y el puerto de La Restinga

Imagen de archivo del puerto de La Restinga. RTVC

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visita este jueves El Hierro para analizar la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que han llegado a la isla en las últimas semanas.

Rego mantendrá un encuentro con el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, para abordar la situación migratoria que atraviesa la isla. Así como las necesidades relacionadas con la atención a los menores.

Posteriormente, la ministra visitará el Hospital Militar y se reunirá con personal de Salvamento Marítimo Humanitario. La agenda concluirá en el puerto de La Restinga donde Sira Rego atenderá a los medios de comunicación a partir de las 17:30 horas.

La visita de la ministra se produce en un contexto de emergencia sanitaria, social y de seguridad en El Hierro. Un día después de que el Gobierno de Canarias activara el nivel 2 del PLATECA ante la llegada masiva de personas migrantes.

La situación ha obligado a solicitar refuerzos al Estado, incluida la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la presión sobre los recursos asistenciales y sanitarios de la isla.