El primero de estos dos cayucos lo hacía a las 23:50, con 49 personas a bordo, mientras que el segundo ya en la jornada del jueves, a las 02:00 con 109 personas migrantes en su interior

Un cayuco arriba al muelle de La Restinga la noche del miércoles, 25 de noviembre. Imagen EFE

Un total de 158 migrantes fueron rescatados durante la noche del miércoles al jueves cuando navegaban en dos cayucos cerca de la isla de El Hierro, según han informado fuentes de los equipos de emergencia.

El primero de los cayucos, con 49 personas de nacionalidad senegalesa, fue rescatado y trasladado hasta el puerto de La Restinga por el dispositivo de emergencia, donde llegó a las 23:50 horas del miércoles.

Sus ocupantes llevaban cinco días de navegación desde Saint Louis (Senegal) y tres de ellos precisaron asistencia sanitaria por hipotermia y deshidratación, dos de carácter severo y uno leve.

Uno de los migrantes presentaba además dolor abdominal, con signos de defensa abdominal, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario.

El segundo cayuco, con 109 personas a bordo, fue trasladado hasta El Hierro por la embarcación Calíope/Navia y llegó a la isla sobre las 02:00 horas de este jueves.

Sus ocupantes se encontraban en buen estado de salud.

En total, los dos dispositivos permitieron el rescate de 158 personas durante la noche en aguas próximas a El Hierro.