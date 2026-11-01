Este domingo llegaba un primer cayuco con 90 personas y otras 107 lo hacían sobre las 19:00 horas

Vídeo RTVC.

La embarcación Salvamar Diphda, de Salvamento Marítimo, ha escoltado este domingo al puerto de La Restinga, en el municipio herreño de El Pinar, a 90 personas migrantes que viajaban en una embarcación, entre ellas 81 hombres, cinco mujeres y cuatro menores, tres niños y un bebé.

Sobre las 19:00 horas rescataba a otra embarcación con 107 personas a bordo. Dos de ellas tuvieron que ser trasladas al Hospital Insular. Con todo, durante los últimos días casi 900 personas migrante han llegado a la isla del meridiano.

Imagen archivo RTVC.

Los ocupantes han sido desembarcados sobre las 10:00 horas y atendidos por los dispositivos sanitarios y de emergencia desplegados en el puerto.

La Guardia Civil dio el aviso de la ubicación del cayuco, que se encontraba navegando a 18 kilómetros de La Restinga.

Nacionalidad senegalesa y de Guinea Conakry

Según el relato de sus ocupantes, habían partido de Senegal y llevaban siete días de navegación.

A bordo viajaban personas de nacionalidad senegalesa y de Guinea Conakry.

Con esta última llegada, un total de 913 personas migrantes han llegado a El Hierro desde el pasado viernes a bordo de siete embarcaciones, según los datos de los servicios de emergencia y Salvamento Marítimo.

Homenaje a los que no pudieron llegar con vida

Este 1 de noviembre en El Hierro se ha recordado a los migrantes que no pudieron llegar a tierra con vida.