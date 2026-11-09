Este desahucio era especialmente simbólico, pues estaba señalado para el mismo día en que se ha convocado una huelga general en todo el país

El desahucio previsto para este miércoles de ocho familias en el municipio de Ingenio (Gran Canaria) ha sido suspendido. Según ha informado este lunes la plataforma Derecho al Techo, que no ha especificado el motivo de su paralización ‘sine die’.

El lanzamiento, fijado desde hacía meses, finalmente no se producirá gracias a la intermediación del abogado de las familias. Sin embargo, según reza un comunicado de la plataforma, por el trabajo de los servicios sociales del ayuntamiento. Además, de su propia alcaldesa, Vanesa Martín (Fórum Drago).

Huelga general

Este desahucio era especialmente simbólico. En concreto, estaba señalado para el mismo día en que se ha convocado una huelga general en todo el país que tiene como piedra angular. Precisamente, la crisis habitacional y de falta de vivienda por la que atraviesa el país, convocada por los sindicatos generales a instancias, precisamente, de organizaciones de inquilinos y otras plataformas por el derecho a la vivienda.

«Esta victoria demuestra que frente a los abusos, la indefensión y los intereses económicos que convierten la vivienda en un negocio, la organización colectiva puede abrir caminos y conseguir resultados. No ha sido un regalo ni una concesión, es fruto del trabajo, la defensa de los derechos y la lucha», ha asegurado Derecho al Techo en su comunicado.

Movimiento vecinal

El movimiento vecinal remarcó que, pese a que se haya paralizado el desahucio de estas ocho familias. «Todavía queda mucho por conquistar». Por tanto, lo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que secunde la huelga del miércoles y se sume a la manifestación convocada.

«No podemos aceptar que vivir bajo un techo dependa de la capacidad económica de cada familia ni que las personas más vulnerables tengan que enfrentarse solas a los intereses de los grandes tenedores«, ha concluido Derecho al Techo.