Durante la protesta los vecinos gritaron consignas en contra de la ocupación del puerto de La Restinga y la dársena pesquera

Un centenar de vecinos de El Hierro se han manifestado este sábado ante la Delegación Insular del Gobierno en Valverde, en una protesta apoyada por Vox, ante la situación migratoria que vive la isla y para exigir una respuesta adecuada por parte de las administraciones.

Informa. RTVC.

En la concentración estuvieron presentes los candidatos de Vox al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez; y Las Palmas, Alberto Rodríguez; así como el candidato al Senado por Agrupación Herreña Independiente (AHI), Javier Armas; y la candidata al Senado del Partido Popular (PP), Inés del Hierro Lías.

Puerto de La Restinga

Durante la manifestación los vecinos gritaron consignas en contra de la ocupación del puerto de La Restinga y la dársena pesquera, la acumulación de cayucos en la bahía, los vertidos provenientes de estas embarcaciones en la zona de playa y las incomodidades que a su juicio genera la situación migratoria para el desarrollo de las actividades de pesca y buceo en La Restinga, entre otras cuestiones.